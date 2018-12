Szaloncukorkörkép: divat az alkoholos, de a zselés hatalmát semmi sem veszélyezteti

A két és fél éves Báló Ábel tegnap a győri Árkádban vette szemügyre a kínálatot. Fotó: H. Baranyai Edina

Három és fél ezer tonna fogy el egy szezonban



A szaloncukor francia eredetű, onnét került Németországba, majd térségünkbe, a karácsonyfa szaloncukros díszítése azonban magyar sajátosság. A Magyar Édességgyártók Szövetségének friss felmérése alapján az ünnepek idején 3500 tonna szaloncukrot adnak el, 6 milliárd forint értékben; a magyarok 86 százalékának terveiben szerepel a szaloncukor-vásárlás, méghozzá átlagosan egy kiló háztartásonként.

„Egyelőre sokan csak kóstolgatnak, pár darabot vesznek kedvcsinálónak, esetleg néhány szemet visznek a kollégáknak" – mondta lapunknak Tichyné Éva, aki 27 éve áll győr-belvárosi standján a vevők rendelkezésére. Nyáron zöldséggel és gyümölccsel, így, karácsony előtt pedig édességgel és szaloncukorral, annak is számtalan változatával. Még hozzáfűzte: a kóstolás után később visszatérnek hozzá a vevők, s akkor már tudatosan keresik a terméket.November vége óta már minden boltban kapható szaloncukor, és megjelentek az utcai standok is.– Az árak ugyanazok, mint tavaly: az alapízek 1000 forintos kilónkénti áron kaphatók, a különlegességek 2500 forint per kiló felett – tette hozzá a piaci viszonyokat jól ismerő árus. Divatos az alkoholt tartalmazó változat, mint például a tojáslikőrös vagy amelybe Baileyst töltöttek. Sokan még januárban is vásárolnak belőle, amikor már akciós a termék. Arra azonban figyeljünk, hogy a szaloncukor szavatossága korlátozott, általában három-négy hónapig áll el, legfeljebb fél évig.Báló Ábel a győri Árkádban válogatott a kínálatból.– A zseléset nem szereti, de minden más fajtát igen – mesélte édesanyja, Szabó Katalin. – Másfél-két kilót szoktunk vásárolni az ünnepre, plusz fél kilót a fára.A 12 éves mosonmagyaróvári Horváth Hanna családjában csak dísznek, kis tálba raknak szaloncukrot az asztalra; a legtöbb magyar családban azonban nem ez a jellemző.– Már a november is erősebb volt, mint tavaly, ennek alapján várhatóan decemberben is nagyobb lesz a forgalom, mint egy évvel korábban – válaszolta Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója, amikor arról kérdeztük, hogy veszik-e már a szaloncukrot. – Érdemes megemlíteni, hogy karácsonykor a családok minden termékből jobban megengedik maguknak a minőséget, mint év közben.Ezzel együtt a legnagyobb mennyiséget szaloncukorból is a lédig, vagyis a magunk összeállította, kilóra kapható fajtákból vesszük.Némethné Bors Szilvia, a ménfőcsanaki Príma üzlet pénztárosa is megerősítette a körképünk alapján tapasztaltakat: a zselés első helye megkérdőjelezhetetlen, a második a kókuszos íz.– Zselésből nem győzzük utántölteni a polcokat, pedig a roham még csak ezután jön – adott választ érdeklődésünkre. – A díszcsomagolású drágább termékek ugyancsak kelendőek, de egyre többen keresik a gluténmentes, a laktózmentes, a csökkentett cukortartalmú termékeket is.