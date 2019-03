Startup Szerda Győrben - Hogy neveld az ötleted?

Program

"Van egy ötleted? Most segítünk a megvalósításban! Tanulságos történeteket hallhatsz az ötletek jelentőségéről és értékéről, és pár egyszerű, olcsó módszert mutatunk meg a világmegváltó ötlet megszületése után következő első lépésekhez" -a szervezők.Időpont: Március 6. 17:30-20:00Helyszín: Egyetem Management Campus új épülete (a körforgalom melletti új épület)17:30 - 17:45 Peter Vidos - Hogy érhet a millió dolláros ötleted többet a semminél?17:45 - 18:00 Dalma Sury - Mi történt Győr első ideathon-ja óta?18:00 - 18:15 Baranyay Alfréd - A kkv-k barátja a HappyVideo18:15 - 18:30 Békási Tamás - Egészségügyi start-up támogatás? EIT Health!18:30 - 19:00 Kerekasztalbeszélgetés a PwC szakértőjével és a TicketNinja alapítójával Molnár PállalA rendezvény, mint mindig, most is ingyenes - viszont regisztrációhoz kötött. A győri startup életrőlolvashatnak bővebben.