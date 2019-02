Sokkoló: rovar lárvája fejlődött ki a győri orvos testében - videó, fotók csak erős idegzetűeknek!

„A párom január másodikától tizenkilencedikéig tartózkodott Mexikóban, kirándulni ment Belize-be. Kalandvágyó emberként a helyi őserdőben nappali és éjszakai túrákon vett részt. A maja kincseket felfedező barangolásokon egyszer mérgespó , illetve levélvágó hangya ípte meg. Mégsem gondoltunk semmi ülönösre a hazatérését övetően..." – kezdte a történetet Borsos Katalin.



A folytatást csak erős idegzetűeknek ajánljuk.



A hazatérés után szinte azonnal vörös duzzanat keletkezett a győri dr. Várhegyi Csaba hátán, s a gyermekorvosként a mosonmagyaróvári órházban dolgozó Csaba elment bőrgyógyász kollégájához. Ő a tályogot kitisztította (abban akkor még semmi nem látszott), s úgy tűnt, a dzsungelkaland kellemetlen ré ezzel le is zárult. De nem. A seb ugyanis nem gyógyult, egyre únyább lett.Katalinnak nincs egészségügyi végzettsége, civil, ahogy minden bizonnyal a cikket olvasó többsége is az. Magunkból kiindulva épzeljü el tehát, amikor a meglátjuk, hogy a bőr alatt mozog valami:

Katalin is bevallja: őt még 24 órával később is kísértette a látvány.

- mondja a pedagógus végzettségű asszony, aki csipesszel megfogta azt a valamit és kihúzta. Volt lélekjelenléte ahhoz is, hogy a lépéseket lefotózza, illetve videón rögzítse.



De lássuk sorban: este a tenisz után hazatérve lezuhanyozott Várhegyi Csaba, s érte Katalint, nézze meg a hátát, mert feszíti valami. Az orvos spatulával folyamatosan kezelte addig a sebet, még síelni is volt vele, s ülönösebb problémát nem jelentett. De látszott, hogy a vörös duzzanat nem múlik. Párja szólt ekkor neki:





A kihúzott emberbagócsot formalinba tetté – azzal a szándékkal, hogy az orvos Mosonmagyaróváron előadást tartson erről a kollégáknak. Mert mások is mehetnek egzotikus helyekre, vágyhatnak izgalmas kalandokra, de ilyen „ajándékra" a természettől biztosan egyikü(n) sem.

Csaba azt válaszolta, nem lehet, bizonyosan a megtelt folyadé miatt érzi ezt, de Katalin bátor volt, s széthúzta a sebszéleket. Akkor látta meg azt a valamit, aminek most már a nevét is tudjuk:Ebben a pillanatban az emberi agy valószínűleg kikapcsol, Katalin úgy kezdett el mű ödni, mint egy robot.A gyermekgyógyászt sokkolta, amit látott, s Katalin is bevallja: őt még 24 órával ésőbb is ísértette a látvány. A kiszedést övetően az első gondolatuk az volt, ami mindannyiunké: Mi ez?! Rákerestek, s megtaláltá a „élősködő" címszó alatt. A gyermekgyógyász pedig annak nézett utána, hogy az állat terjeszthet-e olyan betegséget, ami a belső szerveket támadja. Szerencsére nem, s a övetkező érdést is megelőlegezve, megadjuk a választ: egy ípés „csak" egy lárvát jelent a testben, tehát nem szaporodik el.