Sok kis drágakő csillant meg a győri Gyakorló-iskolában

Csillogó kis gyakorlós drágakövek az Apáczai-kar Barsi-termében Fotó: Májer Csaba József

Száztizenöt diáknak gratulálhatott Dr. Ruppertné Hutás Kinga, Kövecsesné Dr. Gősy Viktória és Dr. Rámháp Szabolcs. Fotó: Májer Csaba József

Kövecsesné Dr. Gősy Viktória oktatási dékánhelyettes köszöntőjében kiemelte, hogy az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola akkreditált, kiváló Tehetségpont, és nagyon fontos szerepet szán a környezettudatos szemléletmód átadásán túl a tehetséges gyermekek támogatásának. Ebben a tanévben száztizenöt tanuló ért el sikereket versenyeken, pályázatokon, és a felkészítésükben huszonöt pedagógus segített.A gyerekekhez fordulva hangsúlyozta, hogy büszkék lehetnek sikereikre. Még elsorolni is hosszadalmas, milyen szerteágazó területeken értek el kiemelkedő eredményeket nemcsak a helyi, regionális, hanem az országos, sőt, nemzetközi versenyeken egyaránt. A matematika, logika, nyelvész, tudatos fogyasztás versenyeken keresztül a sportsikereken át a természetismereti, rajz és mesemondó vetélkedőkig.Czeizel Endrét idézve azt mondta, emberi érték a tehetség, ami majdnem mindenkiben megtalálható, csak sokáig kell faragni a követ, hogy végül megcsillanjon a drágakő. „Úgy gondolom, hogy itt ma nagyon sok kis drágakő csillant meg" – hangsúlyozta, és arra kérte a diákokat, hogy ezt a csillogást, a kíváncsiságot soha ne hagyják kihunyni. Hiszen azok a fiatalok, akik rálelnek a tanulás szépségére, és kihívásokat keresnek, a felnőtt életükben is megtalálják majd munkájukban az örömöt, alkotó tevékenységükben meg tudják mutatni kreativitásukat.„A sikerekhez vezető úton nagyon fontos a gyerekek mellett a szülő és a pedagógus is. Ha ennek a hármas egységnek valamelyik láncszeme hiányzik, akkor megakadhat a fogaskerék" – mutatott rá a dékánhelyettes, megköszönve a szülők támogatását és a pedagógusok áldozatos munkáját. „Nincs annál nagyobb öröm, amikor tanítványaink sikereket érnek el. Ez ad lelkesedést, motivációt a további munkánkhoz" – hangsúlyozta Kövecsesné Dr. Gősy Viktória, és Böjte Csaba szavaival gratulált a gyerekeknek és oktatóiknak: „Pedagógusnak lenni azt jelenti, hogy végtelen kíváncsisággal, türelemmel, kitartással bátorítod a gyermeket. Segíted, hogy merjen, akarjon kibomlani, kinyílni, mint egy csoda, hogy felszínre kerüljön, közkinccsé váljon a szívében rejtett érték. Üres szívű embert Isten nem teremt".Dr. Rámháp Szabolcs, a Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy a diákok szép teljesítménye mögött áldozatos munkát végző, felkészítő pedagógusok állnak. Pedagógusnap alkalmával külön köszöntötte a tanítókat, tanárokat. Elmondta, hogy egyesületük fő célja a tehetségek gondozása, támogatása. A tudatos fogyasztói magatartás pályázatban együtt dolgozhattak az iskolával. „Büszkeséggel tölt el, hogy ezen keresztül is láthattam: felnövekszik egy olyan generáció, amely a miénknél jobban vigyáz a Földünkre, értékeinkre, környezetünkre, tudatosabban használja majd erőforrásainkat" – hangsúlyozta az elnök.Dr. Ruppertné Hutás Kinga, a Gyakorló-iskola igazgatója kiemelte, hogy a díjak maguktól nem teremnek, azokért dolgozni kell. „Nagyon örülök annak, hogy ti ezt komolyan vettétek. Arra buzdítalak benneteket, hogy ne veszítsétek el a lendületet, a lelkesedéseteket, a szülőknek, pedagógusoknak pedig köszönöm, hogy támogattak benneteket" - mondta az igazgatónő.Portálunk kérdésére Dr. Ruppertné Hutás Kinga az elmúlt tanévre visszatekintve elmondta, hogy nagy izgalommal készültek a tanévnyitóra, hiszen a nyári felújítások az első tanítási napot megelőző vasárnap estig tartottak. Megújult a tantermek padlózata, festése, az udvar pedig sportolásra isalkalmas aljzatot kapott, így a testnevelés óráknak ugyanolyan kitűnő helyszínt biztosít, mint a délutáni napközis foglalkozásoknak. Ősszel az általuk meghirdetett területi Fogyasztói Tudatosság verseny utolsó fordulójának a Gyakorló-iskola és a Széchenyi Egyetem adott helyszínt, ahol a versenyzők legjobbjai vehettek részt egy nagyszerű programsorozatban. Januárban sikerült egy következő álom megvalósításához közelebb jutni. Az Országos Iskolakert Hálózat pályázatán elnyerték a kertépítéshez szükséges eszközöket, így június 30-ig a kisudvarukban felépítik a magaságyásokat, és ősztől kezdődhet a kertészkedés.A tavasz fontos iskolai pillanata, amikor a leendő első osztályok létszáma kialakul. Nagy örömöt jelent, hogy két 30 fős első osztály kezdi meg tanulmányait szeptemberében a Gyakorlóban. A tavasz az itt tanuló diákok számára a tanítási órákon túl rengeteg nagyszerű programot hozott: áprilisban a Gyakorlós Hét rendezvényei, majd a gyakorlóiskolák szegedi országos diáktalálkozója, májusban a Fenntarthatósági kiállítás költözött az aulájukba, majd a reggelizés fontosságáról szólt a felső tagozat számára megtartott rEGGelem interaktív foglalkozás. Most készülnek az év lezárására, búcsúznak nyolcadikosoktól, de minden volt gyakorlóst nagy szeretettel visszavárnak.