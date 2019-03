Sok ezer receptet dobtak a konténerbe Győrben a Bem téren

Ez a férfi önzetlenül segített a patikusoknak a pakolásban.

Már reggel hívást kaptunk, s a Bem téren sétálók közt órák óta beszédtéma volt a meghökkentő látvány: a papírgyűjtő konténer púpos volt a lejárt orvosi receptektől. Sok ezer darab volt benne, százas kötegekben.– Már tegnap láttam – meséli a kutyáját sétáltató nyugdíjas asszony –, az tűnt fel, hogy délelőtt elvitték a szelektív hulladékot, de délután egy órára meg is telt a konténer.Nem is csoda. Az edénynek legalább a felét a receptek töltötték ki, s amikor mi odamentünk, épp hölgyek tüsténkedtek körülötte, annak a patikának a dolgozói voltak, amelynek neve ott volt az összes recepten. Vezetőjüktől tudjuk: reggel telefonáltak be a Zrínyi utcakörnyékéről a város másik felén lévő gyógyszertárba, s a hívott fél döbbenetét nehéz leírni, hiszen a patikus tudta a legjobban, milyen nagy baj ez.Ahogy beszéltünk és egy arra járó hajléktalan férfivel meg a hölgyekkel elkezdtük kibányászni a kötegeket, kirajzolódott a történet. A sok ezer recept egy Bem térhez közeli lakásban lehetett, amit a patika korábban – családi szálon – raktárként használt, s a vezető úgy tudta: ezek ma is ott vannak. Ám a lakást a volt tulajdonos eladta, s a gyógyszertár vezetőjének senki nem jelezte, hogy a recepteket el kellene távolítani. A régi szabály egyébként az volt – tudtuk meg a vezetőtől –, hogy a gyógyszertár maga gondoskodott a receptek megfelelő őrzéséről öt éven át, utána pedig arról, hogy megsemmisüljenek. Ma már más a szabályozás, azt a receptet, amit most váltunk be, a „nagyker" őrzi és semmisíti meg.Az adatok biztonságáért nem a különös észjárású kidobó, hanem a patika felel, s becsületükre legyen mondva, azonnal jöttek, szolgálati kocsival vitték el a kötegeket.Nagy Csabától, a Győr-Szol szóvivőjétől tudjuk, hogy a kiürítés pillanatától kezdve zárt a rendszer és az adatok biztonságban lettek volna az elszállítással, mert amire a hulladéktelepre kerülnek, tömörítik és olvashatatlanná válnak.Ami a személyiségi jogokat illeti, azzal más a helyzet. Erre dr. Havasi Dezső, a megyei ügyvédi kamara elnöke azt válaszolta: az adatkezelési szabályokat megsértették, mert nem gondoskodtak megfelelően arról, hogy személyes adatok ne váljanak illetéktelenek számára hozzáférhetővé. Az adatok őrzéséért felelős gyógyszertár illetékesét természetesen személyes adattal visszaélés terhelné, de csak abban az esetben – tette hozzá –, ha bizonyíthatóan sérelem, akár jelentős sérelem ér valakit a malőr miatt, például a munkahelyén zaklatni kezdik. Ilyesmire viszont ez esetben kicsi az esély. Vagyis szerencse a szerencsétlenségben, hogy nem fújta szét tajszámainkat a szél.