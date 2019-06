Sikerszerző a diákoknál - a győri bencés tanárnak 27 tankönyvét adták ki

Kleininger Tamás négy kötettel a már kiadott huszonhét könyv közül. Fotók: H. Baranyai Edina

A győri Bencés Gimnáziumban biológia fakultációs diákjai kiváltságos helyzetben vannak: a tankönyvük szerzője egyben a tanáruk.

"Kicsit erőltetett menet volt. Tavaly advent elején kezdtem írni az `Érettségi last minute - Biológia´ című könyvet, januárban pedig le kellett adnom a végleges verziót. Azt volt a cél, hogy az idén érettségizőknek már mankót nyújtson. Ez sikerült" – kezdte a győri gimnáziumi tanár. Kleininger Tamás szerint a 150 oldalas kötet a rendszerezésben segít."Sokszor érzem, hogy a gyerekek becsülettel tanulnak, oda teszik magukat, azonban túl sok adatot kell befogadniuk. A könyv a biztos alapok kialakításában nyújt útmutatót. Ha ez megvan, akkor könnyebb bővíteni a tudást. A diákok tisztában lesznek vele, hogy melyik `polcot´ lehet újabb ismeretekkel gazdagítani a fejükben" – hallottuk a tanár úrtól.Az új kötetet középszinten érettségizőknek ajánlja a szerző – az emelt szinthez ez kevés. "Idén a 33 végzős biológia fakultációs diákom közül 14 érettségizett emelt szinten, míg heten alapszinten adtak számot a tudásukról. A sikeres emeltszinthez rengeteg növényhatározós ismeretet, mikroszkópos vizsgálatot szükséges végezni" – mondta Kleininger Tamás. A győri Bencés Gimnáziumban a biológia fakultáción résztvevők jelentős része az orvosi egyetemre felvételezik."Az órákon sokszor gyakoroljuk a szóbeli érettségi tételeket. Szeretek belekérdezni a témákba, ezzel készítem fel a diákokat arra, hogy ne ijedjenek meg hasonló helyzetben. Az orvosi egyetemeken is így zajlanak a vizsgák" – közölte a tanár úr.Kleininger Tamásnak a tanítás és könyvírás mellett otthon is helyt kell állnia: négy fiú édesapja, az ikrek egyelőre kicsi gyerekek. "Nem titkolom, hogyha huszonhét könyvemet már kiadták, még legalább hármat szeretnék írni. Ezzel pont 30 kötetet jegyeznék. A következő munkám valószínűleg feladatgyűjtemény lesz. A mai kor követelményeinek megfelelően egyre inkább gondolkozom digitális megoldásokban, igaz, ezeket az ötleteket a kiadók nem mindig díjazzák. A nyári szünidő alatt biztos, hogy dolgozni fogok a következő könyvön" – búcsúzott Kleininger Tamás.