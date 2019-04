Segítség a széchenyis startupoknak

Az együttmű ödés a jövőben lehetőséget teremt az egyetem hallgatói, öregdiákjai, kutatói számára, hogy a Startup Campus Győr powered by Hiventures programon keresztül térítésmentes gyakorlati tudást szerezzenek technológiai vállalkozás indításához, illetve kutatás-fejlesztés eredményeiket ilyen módon hasznosítsá .



A vállalkozások a Hiventures befektetési programjában kezdő támogatásra pályázhatnak, az egyetemmel együttmű ödésben álló nagyvállalatok és a startup cégek özött újabb szakmai együttmű ödések jöhetnek létre. A program nemcsak az ötlet érlelésére, hanem a tő fogadására szolgáló épzéseket is biztosít.



A megállapodás aláírásán Dőry Tibor, az egyetem Menedzsment Campus Kompetencia özpont vezetője elmondta, hogy egyre több hallgató lát fantáziát a saját vállalkozásban. Katona Bence, a Hiventures vezérigazgató-helyettese ismertette, hogy a cég a Magyar Fejlesztési Bank 100 százalékos tulajdona.



A Hiventurest 2017-ben azért alapítottá , hogy ötletek valóra váltását finanszírozza; minderre 60 milliárd forintjuk van. örben 9 millió forintot adnak a startup vállalkozásoknak, cserébe 9 százalékos üzletrészt érnek, majd a folytatásban egy 30 millió forintos tagi ölcsönt folyósítanak – ez már elég lehet egy, a piacon életképest termé kifejlesztésére. Céljuk, hogy 2023-ig 1000 hazai vállalkozásnak nyújtsanak kezet, eddig étszáznak adtak pénzt. Mint Katona Bence elmondta, a startupok számát tekintve Győr a három legaktívabb magyar város egyike.



Eddig helyi ötletekre (mint a galambászat digitalizálása) 800 millió forintot adtak. Ková Zsolt, az Enterprise ügyvezetője azt hangsúlyozta, hogy az egyetemről kikerülőknek is azokra a tulajdonságokra lesz szüksége a jövőben, mint egy vállalkozónak: rugalmasságra, az újrakezdés épességére, kreativitásra. Ő annak a nulláról induló hazai start-up vállalkozás ötletét említette, amely automatizálta a házi sörfőzést. A cég mára 50 országba szállít automata sörfőzőgépet.