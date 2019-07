Sanghajban szerezte meg diplomáját a győri Kun Kálmán Alex

Öt évvel ezelőtt a győri Kun Kálmán Alex tíz hónapot töltött Sanghajban, hogy nyelvtudását fejlessze. Pár év múlva pedig újra ebben a modern, Magyarország lakosságának kétszeresével büszkélkedő városban tanulhatott kínaiul, megint ösztöndíj révén. Aztán mikor elvégezte a Budapesti Gazdasági Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakát és dolgozott is itthon, úgy döntött, a mesterképzést a sanghaji Tongji Egyetemen végzi el, szülővárosától 8500 kilométerre.

Bár nehéz a kínai nyelv, szerinte pont ez az előnye is. Kevesen tanulják Európában, így a munkaerőpiacon előnyben vannak az ázsiaiak nyelvét értők, beszélők, s nagy piacot jelent Kína, amely a győri fiatal szerint már nemcsak az exportra, hanem az importra is egyre nyitottabb. Úgy véli, ez jelentős bővülési lehetőséget jelent kontinensünknek is, a vállalkozásmenedzsment szakot pedig azért választotta, hogy a nemzetközi ügyletek lebonyolításáról szerzett ismereteit olyanokkal egészítse ki, amik jól jönnek akkor is, ha saját kereskedelmi vállalkozásba fog. Leginkább az tetszett neki, hogy a Tongji Egyetemen kimondottan gyakorlatias oktatás részese lehetett, önállóan vagy csoportban, életszerű problémákra kellett megoldást kitalálniuk a diákoknak, sokszor stresszhelyzetben tíz perc alatt.

A mesterképzés része volt a szakmai gyakorlat, amit a sanghaji Kempinski Hotelben töltött. Ugyan csak jelképes fizetést kapott, de ahogy a többi külföldi alkalmazott is, a szállóban lakhatott, olyan szobában, mint a vendégek és az egyik éttermében ebédelhetett. „A szolgáltatások ebben a harmincemeletes luxushotelben európai jellegűek, de a kulturális különbségekből érdekes helyzetek adódtak néha, például a németeket meglepte, hogy a sört a kínai kollégák langyosan szolgálták fel, mert náluk úgy szeretik" – mondta el a fiatal, aki értékesítési koordinátorként dolgozott a Kempinskiben.

Érdekes tapasztalatot jelentett neki az is, hogy a kínaiak szerint a munka nem arra való, hogy örömet okozzon. Fegyelmezetten végzik a feladataikat, de Kálmán szerint motiváltabbak lennének, ha a pályaválasztásukat nem a szülői döntés befolyásolná máig, hanem az, hogy miben jók, mit szeretnek. S úgy látta, a munkahelyeken a külföldi kollégákkal jellemzően tisztelettel bánnak, egymással már kevésbé. Az szerinte nem mindig előnyös, hogy a szabályokat rugalmatlanul követik a hatáskörökre, a felelősségre vonatkozóan, ezért az ügyintézés sokszor nehéz, gyakran továbbküldik az ügyfeleket és inkább az hoz megoldást, ha azt kérik tőlük, hívják a főnöküket. Viszont az gyakran beválik, hogy az üzleti kapcsolataikat hosszú távra tervezik. Emiatt a szerződéskötés előtt hosszabb időt szánnak a barátkozásra, a közös ebédekre, vacsorákra, ami furcsa lehet a külföldi üzleti partnereknek. Kálmán nagyrészt megismerte szokásaikat és megpályázott nemrég több állást Sanghajban, mert szeretne további kínai munkatapasztalatot szerezni.