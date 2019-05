Saját szerzeményével ért el 3. helyezést egy győri furulyaművész fiatal Tel-Avivban

2006-ban, a Liszt Ferenc Zeneiskolában kezdtem meg zenei tanulmányaimat. Az alapötletem az volt, hogy szaxofonozni szeretnék, de ehhez akkor még kicsi voltam, így a furulyára esett a választás. Az első évektől kezdve furulyatanárom, Vargáné Bella Tünde különböző fesztiválokra, versenyekre készített fel. Ezek nagyon motiválóak voltak, megszerettem a hangszert, így ez maradt az elsődleges hangszerem, majd mellé a klarinétot választottam másodlagosként. Két év elteltével a klarinétot felváltotta a szaxofon, amit szintén két éven át tanultam a zeneiskolában. Akkor már egyértelmű volt, hogy a furulya marad a fő irány

Nemcsak az jelentett kihívást, hogy még egy szakot, a zenepedagógiát is elkezdtem, hanem a nyelv is. Világéletemben angolos voltam, így iparkodnom kellett, hogy a németet is olyan szintre fejlesszem, amivel képes vagyok jól boldogulni, mind az egyetemen, mind az életben

A Tel-Avivban megrendezett nemzetközi fesztiválon saját zeneművel érte el az említett dobogós helyezést, ennek kapcsán a zeneszerzésről is megkérdeztük.

- mesél a kezdetekről Kovács Bálint, aki a Szombathelyi Művészeti Szakgimnáziumban folytatta tanulmányait. A középiskola harmadik évében kristályosodott ki, hogy külföldön szeretne továbbtanulni, éppen ezért felvételizett Bécsbe, egy egyéves felkészítő képzésre., hogy össze tudjam hangolni az iskolai kötelességeket a jövőbeni terveimmel.Kevés tanórát mulasztottam, de a magántanulói lét megadta azt a szabadságot, hogy bármikor elmehettem, ha kellett. A szüleim támogattak, amennyire csak tudtak".Kovács Bálint sikeresen felvételizett a hatéves, bécsi, művészeti képzésre, ahol már az első évében azt a visszajelzést, illetve biztatást kapta egy tanárától, hogy érdemes lenne átjelentkeznie Salzburgba, ahová érkezett egy holland furulyaművész tanár, akitől rengeteget tanulhatna., ahol sikeresen akkreditálta az előadó-művészetből szerzett egy évét.- fejti ki a tehetséges fiatal, akit a zene mellett a környezetvédelem is foglalkoztat, és arra törekszik, hogy megtalálja annak egy formáját, hogy hogyan tud a zenével környezetünkön segíteni.Emellett hobbija is szorosan kapcsolódik a zenéhez:. Mindez azt mutatja, hogy a Virtuózokban feltűnt győri fiú ezernyi oldalát fogja még felfedni közönsége előtt."Mindig is nagyon érdekesnek találtam a zeneszerzést. Szombathelyen emelt szolfézsos csoportba jártam, itt vezettek be ennek rejtelmeibe. Volt egy kis kamaraformációnk néhány iskolatársammal, ekkor jött az ötlet, hogy írok egy zeneművet.Nagyjából autodidakta módon fejlesztettem tovább ezt a vonalat, a darabjaimat is többször átdolgoztam. Egy Szombathelyen elkezdett concerto adta az alapját annak a műnek, amit Tel-Avivban, a döntőben játszottam. Természetesen időközben sokat alakítottam, javítottam a darabon".A versenykiírással a neten találkozott Kovács Bálint, akinek első feladata az volt, hogy beküldjön egy felvételt nevezés gyanánt.A felvétel alapján továbbjutott a középdöntőbe, ahol igyekezett hangszerének minél több arcát megmutatni. Ez szintén sikeres volt, hiszen bekerült a döntőbe, ahol saját, szombathelyi szálakra visszafejthető darabjával hagyott nyomot a zsűriben. Így érkezünk el a harmadik helyezés megszerzéséig."Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ezzel a darabbal érdemeltem ki a harmadik helyet. Hatalmas élmény volt az is, hogy találkozhattam olyan furulyaművészekkel, akiknek korábban játszottam műveit. Összességében úgy érzem,, és megszereztem azt a tapasztalatot, amiért indultam".Izraelben szerzett felejthetetlen élményei után magáról a hangszerről mesélt Kovács Bálint. "A barokk kor után az emberek elfelejtették a furulyát. Egy relatíve halk hangszerként nem vette fel a versenyt a legtöbb fúvós hangszer hangerejével, ezért nem emelik be a szimfonikus zenekarba sem, azonban a 20. századtól a furulya valóságos újra-felfedezésen ment keresztül.Azóta elképesztő robbanás indult be a hangszer irodalmát tekintve, valamint számos, korábban ismeretlen játéktechnika is elterjedt. A múlt századtól számítva több, mint kétszer annyi darab született, mint a korábbi évszázadokban összesen".Végül, de nem utolsósorban jövőbeni terveiről kérdeztük a Salzburgban élő egyetemistát, aki ezúton is köszöni a Vis Fontis Egyesület támogatását, akik ösztöndíjjal segítik céljai elérésében. "A jövőben szeretnék koncerteken játszani,, de nyitott vagyok a legmodernebb irányzatok felé is.A nemzetközi színtéren való koncertaktivitás mellett szeretnék zenepedagógiával is foglalkozni,".