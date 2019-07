Ruppert István dékán manapság szerelemzenészként hódítja meg Amerikát

Az orgonaművészek közössége kétévente, váltakozva rendezi meg szövetségi, illetve regionális szintű kongresszusait az Egyesült Államokban. A világ minden tájáról több száz orgonista találkozik ilyenkor. Dr. Ruppert István, a Széchenyi István Egyetem nemzetközileg elismert orgonaművésze rendszeresen fellép, illetve előadásokat is tart ezeken a világtalálkozókon.

Huszonkét éve, amikor a Zeneakadémián tanítottam, betévedt hozzám egy amerikai orgonista házaspár, és beszélgetni kezdtünk. Abban az évben volt már Amerikába két-három koncertmeghívásom, de ők is felajánlották, hogy szerveznek még további fellépéseket. Mély, máig tartó barátság alakult ki ebből az ismeretségből. Joe Routon barátom nemcsak egyházzenész, hanem fotós és festőművész is egyben, és ő volt a legutóbbi, Mid-Atlantic Regional Convention társelnöke, ahová meghívást kaptam"

Az orgonaművész feleségével, Ruppertné Hutás Kingával, koncertje helyszínén. - Fotó: Joe Routon

– idézi fel az elmúlt időszakot Dr. Ruppert István.A több napos rendezvénysorozat elsősorban koncertekből és workshopokból állt, de a résztvevők kiegészítő kulturális programként elzarándokolhattak például Atlantic Citybe is, ahol a világ legnagyobb orgonáját építették meg még a kilencszázharmincas években, egy hatalmas, multifunkcionális csarnok szerves részeként. Félig-meddig olyan, mint a Gaudi-féle Sagrada Familia Barcelonában. Lenyűgöző, és még mindig vár arra, hogy az eredeti terv szerint befejezzék. Jelenleg csak „fél gőzzel" működik, de így is elképesztő méretű: harmincháromezer sípja, hét billentyűzete van, és olyan sokszínű hangzása, ami egy Budapest Arénánál is jóval nagyobb méretű csarnokot betölt. Két évtizedig használhatatlan volt, de egy szakértői csapat folyamatosan dolgozik a felújításán.A kongresszus résztvevőinek világsztár orgonisták szólaltatták meg a különleges hangszert.

Mellbevágó volt a hangzása, de a gigantikussága mellett rengeteg szépsége is van, minden eljátszható rajta. Ugyanebben az épületben, egy ötezres színházteremben egy Amerikára nagyon jellemző moziorgona is található. Még a némafilmek idejébe visz vissza, amikor a közönségnek a zongora mellett orgonán is játszottak aláfestő zenét a film hangulatához igazodva. Érdekesség, hogy manapság is tartanak improvizációs versenyeket, ahol ugyanígy, előre nem ismert filmrészletekhez kell rögtönözni. A látott jelenetekre azonnal, jól reagálni nagy tehetséget igényel"

Felállva tapsolta játékát, ráadást kért a hallgatóság Moorestown-i koncertjén. - Fotó: Joe Routon

– osztotta meg élményeit portálunkkal Ruppert István.A Mid-Atlantic Konvenció koncertekkel, előadásokkal, workshopokkal teli programsorozatában a győri orgonaművészt kiemelt figyelem övezte. Már az első napon a magyar orgonazenét reprezentáló nagykoncertet adott Philadelphiában a csaknem 400 regisztrált résztvevőnek. Úgyis fordíthatnánk mindezt, mintha egy hagyományos tudományos konferencián az ő előadása nyitotta volna meg a plenáris ülést. A koncertet standing ovation követte, felállva tapsolták, ráadást is kellett adnia. Másnap pedig interaktív workshopot vezetett. A magyar orgonazene történetéről adott összefoglalót, külön kitérve Liszt orgonaműveire, és az említett darabokból játszott is részleteket a hangszeren.

Azért is szívesen játszom a magyar zeneszerzők darabjait, mert nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam ezekről a fellépésekről. A magyar kultúrának, a magyar zenének nagyon nagy respektje van Amerikában is"

Ruppert István a világ legnagyobb orgonájával, Atlantic Cityben. - Fotó: Joe Routon

– hangsúlyozza Ruppert István. Az elismert orgonaművésznek lesznek még fellépései a nyáron, a Balatonnál például három is. Ugyanakkor a dékánság rengeteg energiáját leköti, hiszen huszonnégy órás, egész embert kívánó feladatról van szó. A rendszeres koncertezés ugyancsak teljes embert kíván, mely gyakori utazással, szervezéssel, gyakorlással jár. A két feladatkör összeegyeztetése rengeteg energiát követel, de visszatekintve az elmúlt 15 év eredményeire, a Művészeti Kar megerősödésére, az időközben elkészült lemezfelvételek és a koncertek sokaságára, úgy tűnik, neki ez sikerült.

A mi szakmánkban nem lehet egy szűk repertoárból megélni. Minden hangszer más, másféle zenére alkalmas, mások a kívánságok, mások a lehetőségek, ezért nagyon széles repertoárnak kell rendelkezésre állnia folyamatosan ahhoz, hogy az ember meg tudjon felelni a kihívásoknak. Ezért én most a dékánság mellett úgymond szerelemzenész vagyok. Egy-egy különleges alkalomra fel tudok készülni, és örömmel ülök az orgona elé. Ilyen volt az amerikai út is, amelyben az egyetem is támogatott"

– mondja a dékán.Annak igazolására pedig, hogy ezt az örömzenét nem csak az előadó élvezi, álljon itt még egy vélemény Ruppert István Moorestown-i játékáról, az egyik konferencia résztvevő tolmácsolásában: „István hihetetlen volt a Marcussen orgonán, Moorestownban, New Jersey-ben. Nem vagyok biztos abban, hogy valaha is hallottam ilyen ritmikus játékot."