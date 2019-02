Retro - Coca-Colával kopogtatott Amerika, Győrben is palackozták a legendás üdítőt

A fiatalok nyugati életérzésként tekintettek a kólára a hetvenes években.

Coca-Colát az első két évben csak exkluzív helyeken lehetett inni itthon.

Alig két év alatt úgy megnőtt az érdeklődés az üdítő iránt, hogy öt hazai üzemben palackozták.

Fotók: Coca-Cola HBC (Fortepan)

Kisalföld, 1989. június 20.

A világ leghíresebb üdítőitalának hazai premierjét egy évvel korábban, 1967-ben tartották. A Coca-Colát a BNV-n mutatták be a nagyközönségnek. A cég kóstolót rendezett a kiállításon. Az érdeklődés akkora volt az amerikai és nyugat-európai fiatalok életérzését idéző ital iránt, hogy rendőröknek kellett a standot a rohamtól megvédeni. "A kíváncsiskodók különféle trükköket találtak ki – beteg családtagjukra vagy terhes feleségükre hivatkoztak –, hogy minél több Coca-Colához jussanak" –a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár netes kalendáriumában. Hasonló jeleneteket láttam, érveket hallottam gyerekfejjel, amikor az utcánaz Arrabona előtt Győr szívében. A banán- és narancsszállítmányból próbáltak így egyesek minél többet megkaparintani a nyolcvanas években.Vissza a kóla adta életérzéshez. A Coca-Cola volt az első, a háború után Magyarországon előállított amerikai termék. Ezt megelőzően csupán kétféle szénsavas üdítőt árultak a hazai üzletekben: a Bambit és az Utast. A Coca-Colát kétféle kiszerelésben palackozták, a klasszikus 2 dl-es és 1 l-es üvegekben. Kezdetben szűk réteg kiváltsága volt itthon. Az első években Coca-Colát csak a legdrágább szállodákba és exkluzív vendéglátóhelyekre szállíthattak. A tudatosan visszafogott palackozás ellenére a kereslet minden várakozást felülmúlt. Így a Szeszipari Vállalatok Trösztje 1970-ben megkezdte a Coca-Cola palackozását Győrben, Szabadegyházán, Kisvárdán és Miskolcon. Kezdetben a bécsi Coca-Cola-iroda ellenőrei heti rendszerességgel "segítették" – valójában felügyelték – a gyártást.Végiglapoztam a héten az 1970-es év összes Kisalföldjét. Egyetlen sort sem találtam a győri kólapalackozásról, ami minden bizonnyal nem írható a véletlen számlájára. Főleg annak tükrében, hogy a Pannonhalmán palackozott néhány ezer üveg "jaffáról" és málnaszörpről két hosszú riport jelent meg. Amit biztosan tudunk: 1968 és 1991 januárja között a kólakoncentrátum behozatala államilag szigorúanimporttevékenység volt. Kizárólag központi elosztásban volt rá lehetőség.A The Coca-Cola Companyt arra kötelezték, hogy a Magyarországra szállított koncentrátum értékének 130–150 százalékáért magyar, ún. "puha" termékeket vásároljon, fürdőkádat, üvegpalackot, bort, gumimatracot. A Coca-Cola vezetőinek minden évben nehéz feladatot jelentett megtalálni azokat a magyar termékeket, amelyeket később sikerrel tudtak exportálni külföldre. A segítségükkel jutott magyar bor az USA-ba és Angliába. Szintén ők dolgozták ki a Hungarovin számára a termékek értékesítéséhez szükséges marketingstratégiát. Utóbbi nagy segítséget jelentett a PR-ban és reklámokban már akkor is bombaerős amerikai multitól.Miként viszonyult a szocialista rendszer a "kólamámorban fetrengő nyugati fiatalság ópiumához"? Zseniálisolvashatók erről több retró Facebook-csoportban. Az egyik hozzászóló azt írta: csak akkor kaphatott 20 rekesz Coca-Colát, ha rendelt mellé 50 rekesz kőbányai sört is. Egy másikuk sztorija: "’66-ban jártam a grazi kólaüzemben. Az ottani előadás, gyárlátogatás és kvíz után nyerhettünk néhány palackot. Hazafelé a magyar vámtiszt el akarta vámolni a kólát, mint alkoholtartalmú, kapitalista italt." "Amikor édesapám az első üveget hozta, körbeállta a család és stampedlis pohárból itták az üdítőt. Majd várták a hatást" – szól a vicces történet. Nincs ezzel gond. Tudjuk jól, hogy a "Kincs, ami nincs" című filmben Anulu is "tüzes víznek" hitte a kólát és piszkosul csípte a nyelvét a szénsav.A győri kólagyártás a rendszerváltás idején, 1989-ben kapott új lendületet. Úgy tűnt, hogy hosszú távon számolnak a kisalföldi megyeszékhellyel. 1989. június 20-án címlapon adott hírt a Kisalföld arról, hogy 100 millió palack Coca-Cola készülhet Győrben. A fejlesztés hátterét az biztosította, hogy négy bank (Agrobank, Interbank, Investbank és a Magyar Hitelbank) 150 millió forint hitelt nyújtott a Győri Szeszipari Vállalatnak.Az új palackozóüzemet Likócson építették fel, melynek gyártócsarnoka 1989 nyarán már állt. A gépi berendezéseket pár hónappal később helyezték üzembe, 1990 januárjában kezdődött a próbagyártás. A tervek úgy szóltak, hogy a győri palackozóban évente 100 millió üveget töltenek meg Coca-Colával. A vállalat évente 53–55 millió forint nyereséget remélt a beruházástól.A győri termelés útjára indult az új gyártósoron, ám a Coca-Cola néhány éven belül emelte a tétet. A vállalatóriás 1996-ra felépítette saját, a legmodernebb technikát használó gyárát Dunaharasztiban. Az összes üdítőjük palackozását ide telepítették a kilencvenes évek végére.