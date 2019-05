Rengetegen teljesítették a 9 éves pannonhalmi kislány születésnapi kívánságát - fotók

Tortát is kapott Panna egy olasz bringástól.

Ötven országból kapott kavicsokat a pannonhalmi kislány. Fotók: Tudósító

"Azt hittem, ahogy nő majd, kiveszik a varázs. Már nem lesz olyan fontos a kavicsgyűjtemény. De igazán különleges lányom van! Épp olyan tiszta és nyitott a szíve, mint amilyen apró gyermekként volt. Amikor arról beszélgettünk, mire is vágyna az idei születésnapjára, kavicsokat kért. Furcsa, nem igaz?" – kezdte Panna édesanyja, Farkas Zsuzsanna."Nem tudtam, hogyan is válthatnám valóra az álmát, de aztán a közösségi média erejében bízva, írtam egy bejegyzést. Gondoltam, hogy lesz majd, aki megosztja. Azt álmomban sem hittem, hogy ilyen sok embert megérint Panna lányom kérése. A világ csaknem ötven országából érkeztek kavicsok.Most már ott van szobájában Japán, Kanada, India egy-egy kis darabja éppúgy, mint a Kárpát-medence egy-egy szelete. A kezdeményezés mellé állt a győrújbaráti motoros találkozó, a Pannonhalmát is érintő V4 kerékpárverseny és számos magánszemély. Köszönjük nekik" – zárta szavait a pannonhalmi édesanya.Mit tehetnénk hozzá? Reméljük, további értékes darabokkal bővül Panna gyűjteménye a jövőben!