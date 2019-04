Rendőrségi akcióra és lövésre ébredtek a győri Kenus utca lakói

Múlt péntek éjjel, éjfél körül kiabálásra ébredtünk az utcában. Nagyon megijedtünk, hisz ez egy csendes, nyugodt környék. Több rendőrautó érkezett, úgy láttuk, a készenlétisek is kivonultak. Az ablakból azért figyeltük, mi történik: ordibálás és némi rohangálás végén lőttek is egyet, majd úgy láttuk, egy embert ültettek a rendőrautóba. Az utcában maradt egy letört visszapillantójú kocsi, nem tudom, annak köze lehetett-e az egész akcióhoz"

Illusztráció/Pixabay

– mesélte egy Kenus utcai lakó.A megyei rendőr-főkapitányság sajtóügyeletétől azt kérdeztük: mi indokolta a rendőri intézkedést, valóban eldördült-e lövés és előállítottak-e valakit az ügyben? Választ egyelőre nem kaptunk a kérdéseinkre, így azt sem tudjuk, hogy az akció összefüggésben van-e kedden közölt, győri autószalonban történt páncélszekrényrablással. Az ott lakók elmondásaiból azonban nagyjából összeáll a kép a történtekről. A Kenus utcában vélhetően operatív rendőrségi akciót tartottak, amelynek során autókkal körbezárták a gyanúsítottat. Több szemtanú is megerősítette, hogy maszkos rendőrök, készenlétisek is a helyszínen voltak. Információink szerint azonban a keresett autóban ülő a járművével megpróbált kitörni a kordonból egy szűk helyen, összezúzva ezzel néhány autót. Emiatt beszélt olvasónk is az ott maradt letört visszapillantójú kocsiról, ami károsultja az esetnek. A rendőrség által keresett illetőt felszólították, hogy szálljon ki az autóból (emiatt volt a kiabálás), majd amikor ennek nem tett eleget, vélhetően figyelmeztető lövést adtak le – ezt hallhatták a lakók. Érthetően az ott élők közül ekkor senki nem mert az utcára menni, sokan még az ablakból sem néztek ki az akció alatt. A lakók azt látták, hogy másnap helyszínelők jártak az utcában, s nyomokat rögzítettek.