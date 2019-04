Rendhagyó virágvasárnapi szentmisét tartottak Pannonhalmán - fotók

Kezdődik a nagyhét, amely a húsvétban teljesedik majd ki. Ennek liturgikus nyitányát Pannonhalmán rendhagyó helyszínen ünnepelte vasárnap szentmisével a bencés szerzetesközösség, a gimnazisták és a lelkigyakorlatozó fiatalok – összesen mintegy 450-en.Az ünneplő közösség a vár főkapujánál, a keresztnél gyülekezett, majd zöld ágakkal a kezükben vonultak át az iskola tornacsarnokába, ahol Hortobágyi T. Cirill főapát celebrálta a szentmisét. Nemcsak a hely kiválasztásában, hanem az énekekben is igyekeztek a fiatalokhoz közelebb állókat választani, ezért nem orgona és gregorián szólt.Egy kis zenekar és kórus szolgáltatta a virágvasárnapi dallamokat. „Nincs születés áldozat nélkül" – emelte ki Hardi Titusz a prédikációban. Jézus a kereszthalált vállalva váltott meg bennünket. Hétköznapi példát is említett: a várandós nők a az áldott állapot örömei mellett a fájdalmat, a vajúdást is vállalják annak érdekében, hogy új élet szülessen.