Rangos európai versenyt nyert a győri fejlesztésű MaxWhere

Pillanatfelvétel a linzi versenyen első díjat nyert megoldásról.

Széchenyi István Egyetem oktatói által készített, 3D tartalmakkal folyamatosan bővülő MaxWhere 3D platform készen áll arra, hogy meghódítsa az egész világot.A verseny után Prof. Dr. Baranyi Péterrel, a MaxWhere 3D platformot megalkotó csapat egyik vezetőjével - a győri egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolájának vezetőjével - beszélgettünk a linzi tapasztalatokról és a MaxWherrel elért eddigi sikerekről, tervekről.A professzor elmondta, hogy a MaxWhere-REACH Solutions páros a 17 csapatból álló nemzetközi mezőnyben a kategóriagyőzelmen kívül összetettben is első helyezést ért el a linzi versenyen, ahol a győztes csapatot a MaxWhere részéről Persa György és Budai Tamás, míg a REACH Solutionstől Beke Zoltán és Bojkó Balázs képviselte. Felkészülésüket Dr. Galambos Péter, a MaxWhere CTO-ja koordinálta. A hackathon formátum egy 48 órás megmérettetés, ahol előre ismertetett kihívást kell megoldaniuk a csapatoknak, azonban az ehhez szükséges adatokat és a részletes követelményeket csak a verseny kezdetekor kapják kézhez. Az elkészült prototípusokat a versenyt záró bemutatón prezentálják a rangos szakmai zsűri előtt. A linzi hackathon 4 kategóriája közül a REACH-MaxWhere csapata egy 3-dimenziós digital twin (digitális ikerpár) megoldást készített, amellyel egy robot és a hozzá tartozó szállítószalag hibáit lehet felderíteni, vizualizálni és előrejelezni.A REACH Solutions az okos gyár gerincét – vagyis egy IoT platformot – fejlesztő startup. A Big Data és Machine Learning technológiákon alapuló megoldás lehetővé teszi a gyárakban a komplex működés elemzését és előrejelzését, ezzel hatékonyabbá téve a gyártást. A MaxWhere pedig 3D és 2D tartalmak közös térben történő megjelenítésére alkalmas keretrendszert fejleszt, többek között oktatási, ipar, kulturális és szemléltető céllal.

Több magyar egyetem elkezdte már használni a MaxWhere-t, külföldi egyetemeken pedig tesztelik jelenleg. Gyakran igénybe vett platformmá vált előadások prezentálására a legrangosabb konferenciákon. Nagy öröm számunkra, hogy művészek, festők, kiállítók is megkedvelték, és egyre több virtuális térben bejárható kiállítás megvalósítását kérik tőlünk. Három tárlat már el is készült, és további ötven fog megjelenni év végéig a Hungarian Electrographic Art égisze alatt. Általunk térben körbejárhatókká válnak a digitalizált alkotások, látszik a méretük, valós élményt adnak"

– mondja Baranyi professzor.Az egyetemi oktatásban csak a Széchenyi István Egyetemen több száz tantárgy kerül fel a MaxWhere segítségével a VR-learning rendszerbe. Emellett a felsőoktatáshoz, kutatáshoz elengedhetetlen laboratóriumok is kiválthatóak a VR-alapú operációs rendszerrel. A laborok berendezése, fenntartása sokmilliós költséggel jár, ráadásul időben és térben korlátozottan állnak rendelkezésre. A MaxWhere 3D laboratóriumaiban ugyanakkor bármennyi diák bármikor, bármennyiszer, bárhonnan dolgozhat egyszerre, és állíthat be büntetlenül akár olyan paramétereket is, amik a valóságban tönkretennék a drága berendezéseket. Számítások szerint csak a műszaki felsőoktatásban több milliárd forint megspórolható lenne a MaxWhere-féle digitális laborok elterjedésével.Akár az oktatást, akár az irodai, kollaborációs munkát tekintve a VR-alapú operáció 30 százalékkal meggyorsítja az elérést, ötven százalékkal az átláthatóságot, és a vele dolgozók ötven százalékkal jobban is emlékeznek az ott megjelenő anyagokra.

Az már bebizonyosodott, hogy a tanárok, diákok, az ipari és kulturális élet szereplői számára egyaránt jól kezelhető, hasznos eszköz a MaxWhere, előnyei validálódtak, vagyis eljött a tőkebefektetés, a gyorsulás, növekedés ideje a cég életében"

– mondta Baranyi Péter.Az új, virtuális valóság alapú operációs rendszer tehát korszakos megújulást hozhat. Hiszen a térben vagyunk otthon, térbeli emlékeink vannak, miért ne lehetnénk otthon a 3D-s, virtuális valóságban a számítógépünk előtt is, ahol az olyan hi-tech megoldások is életre kelthetők, amiknek piaci bevezetésére még esetleg éveket kell várni. Így viszont az egyetemeken a közeli jövő technológiáinak oktatása is kézzelfoghatóvá válna, biztosítva azt, hogy a friss diplomások már gyakorlottak legyenek abban, ami éppen akkor jelenik meg a piacon, amikor ők az iskolapadból kikerülnek.