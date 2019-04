Ráncfelvarrás a szigetközi kerékpárúton: tart a felújítás Győr és Dunaszeg között

Repedések ellen – A külterületi szakaszon már tart a szigetközi kerékpárút felújítása. Fotó: Mészáros Mátyás

A Magyar Közút Nzrt. a közbeszerzésen kiválasztott kivitelezővel (a Strabaggal) szerződést kötött a Győr és Dunaszeg közötti kerékpárút felújítására (mely az EuroVelo6 hálózat része). A felújítás során Győr–Dunaszeg– Gyulamajor között a külterületi, a Közút által üzemeltetett szakaszokon újítják fel a kerékpárutat.Így aztán a belterületi részeken nyártól is még döccenhet a bicikli. Babos Attila dunaszegi polgármester szerint az is jó hír, hogy a külterületi szakasz végre megújul: nekik ilyen szempontból szerencséjük van, hisz a falun átmenő bicikliút nagy része csak kerékpársáv. A szomszédos Győrladaméron viszont szinte végig belterületen fut a kétkerekűeknek épített aszfaltcsík. Babos egyébként úgy látja, a közút tavaly nemcsak átvette, azóta rendben is tartja a külterületi részeket, melyeket lassan 30 éve aszfaltoztak.Rubint Tibor a napokban biciklijével tekert a szigetközi kerékpárút győri szakaszán. „Épp ideje" – így fogadta a hírt, hogy felújítják a Dunaszegig tartó szakaszt. „Győrújfalun lakik a fiam, gyakran tekerek arra, rettenetesen rossz állapotban lévő szakaszokon hajtok a biciklivel. A felújítás idején türelmesek leszünk, remélem, kifizetődik, s utána sokkal jobb aszfaltcsíkon közlekedhetünk."A kivitelezés során a növényzettel benőtt padkát lenyesik, majd a burkolaton kialakult kereszt- és hosszirányú repedéseket tisztítják, kiöntik a hézagokat. Ahol így nem javítható, ott az összetört burkolatfelületeknél új pályaszerkezetet kell építeni, majd új kopóréteget építenek rá. A kivitelezés során a burkolat károsodását okozó fákat kivágják. A felújított kerékpárút mellett két oldalon új padka épül, az út és a kerékpárút között új vízelvezető árkot alakítanak ki.Az építéssel érintett szakaszokon a kerékpárutat lezárják (a felújítást egyébként szakaszolva végzi a kivitelező). A munkaterület mellett „saját felelősségre tolt kerékpárral lehet közlekedni", vagy a kerékpárosok az 1401-es úton folytathatják útjukat: emiatt fokozott kerékpárosveszélyre kell számítani a szigetközi úton, melyre táblák hívják fel a közlekedők figyelmét. A kivitelezési munkák idején (ha szükséges) félpályás korlátozást vezetnek be a szigetközi úton a Győr felé haladóknak. Ekkor a forgalmat jelzőőrök irányítják, előzési tilalom és óránkénti 40 kilométeres sebességkorlátozás várható. A kivitelezés várhatóan három hónapig tart majd.