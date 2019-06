Rafi talált rá a rekordméretű óriásteknősre Győrben - fotók

Miután kutyája megtalálta az ékszerteknőst, Tánczos Roland lemérte az állatot. Fotók: H. Baranyai Edina

Tánczos Roland maga is tart otthon teknősöket, így azonnal felismerte, hogy nem mindennapi példányt talált a kutyája a Holt-Marcalban. Hazavitte, lemérte, így lett számára nyilvánvaló, hogy vélhetően rekord (vagy ahhoz közeli) súlyú állat van a kezében: 2905 grammot mutatott a mérleg. A neten fellelhető cikkek szerint ehhez hasonlót 2015-ben Budapesten fogtak ki a főváros legnagyobb tavából, a XVI. kerületi Naplás-tóból. Az az ékszerteknős 2,8 kilós volt, s rekordméretűnek nevezték.Lássuk, mit érdemes tudni erről a fajról: a hímek átlagos testmérete 15 centiméter, a nőstényeké 25, de előfordulnak 30 centiméteres példányok is. Az ékszerteknősök feltehetően nem szaporodnak szabadon Magyarországon – legalábbis egyelőre nem találták bizonyítékát –, mert túl hideg az éghajlat a tojásaik kikeléséhez. Ez azt jelenti, hogy minden szabadon élő példány egykor díszállat volt, amit szabadon engedtek.Ennél a pontnál kapcsolódik be dr. Andréka György, a győri állatkert igazgatója, hozzátéve: ha nem is tudnak szaporodni az ékszerteknősök, mégis problémát okoznak, hiszen akár ötven évig is elélnek (ez az egyed talán harminc éves lehet), ami elég hosszú idő ahhoz, hogy érzékeny károkat okozzanak a mocsári teknősöknek. Nemcsak a táplálékot eszik el előlük, hanem azzal ártanak nekik, hogy kiszorítják őket a napozóhelyekről. De feltételezik, hogy olyan kórokozókat is hordoznak, amelyek ellen nem védettek a mocsári teknősök.Az állatorvos-állatkertigazgató ezért hívja fel a figyelmet arra, hogy a megunt teknősünket soha ne engedjük szabadon a természetben!

Naponta három-négy darabot hoznak be hozzánk, s ezeket be is fogadjuk, mert az átlagméretűek sem tudnak így a természetben nagyobb kárt okozni."

Tánczos Roland is felajánlotta, hogy a rekordméretű állatot odaadja az állatkertnek, így azt a vadaspark tavában – ahová kerül – más is megnézheti. Andréka végszónak annyit mondott:

Ekkora példányt soha életemben nem láttam."