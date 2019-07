Pro Scientia Aranyéremmel díjazták Szépvölgyi Enikőt, a győri egyetem joghallgatóját

Szépvölgyi Enikő a győri campuson.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által alapított Pro Scientia Aranyérmet 1989 óta kétévente 45-50 magyar fiatal kutató és művész kapja meg, akik egyetemi pályafutásuk során tudományos vagy művészeti munkájukkal (elsősorban az OTDK és OMDK konferenciákon) kiemelkedőt alkottak. Ebbe a különleges társaságba került be most Szépvölgyi Enikő, a Széchenyi István Egyetem frissdiplomás jogásza.A szigetközi lány Dunaszigeten töltötte gyermekkorát. Párjával, a szintén Széchenyi-egyetemen végzett építészmérnökkel Mosonmagyaróváron fognak élni. Most újítják fel leendő otthonukat. Enikő Győrben is költözködés előtt áll. Az egyetemista létből vált át szeptembertől a PhD hallgatói életformára. Az Állam és Jogtudományi Doktori Iskolában, a Jogtörténeti Tanszéken írja majd disszertációját Mezey Barna professzor témavezetésével.„Mindenképpen humán területtel szerettem volna foglalkozni. Sokat olvastam már a középiskolában, az óvári Kossuth gimiben is. A történelem is érdekelt, de végül a jog mellett kötöttem ki. Továbbra is sokat kell olvasni, sokat kell tanulni, ám ez hozzám mindig is közel állt" – mondja Szépvölgyi Enikő, amikor a pályaválasztásról kérdezzük. A győri egyetemre azért esett a választása, mert szereti ezt a régiót, és itthon akart maradni. Budapestet is gyönyörű városnak tartja, de csak kirándulóként. Győrnek más a léptéke, más a ritmusa. Nem túl nagy, de mégis sokkal élhetőbb számára, mint a főváros.„A jogi karon kedveltem a családiasságot, a kis létszámú évfolyamokat, azt, hogy mindenkit ismertünk. Az oktatókkal is valószínűleg ezért alakult ki ilyen közvetlen kapcsolat, mert mindig nyitva állt az ajtajuk a hallgatók számára" – mondja Enikő, aki tudományos diákkörösként először Kelemen Roland és Mezey Barna ajtaján lépett be.Az akadémia szféra iránti érdeklődését a TDK-tevékenység és a szakkollégiumi tagság alapozta meg. Már elsőéves hallgatóként belekezdett a kutatásba, és hamar megtetszett neki ez a miliő. Ma is leköti, ha könyvtárba, levéltárba járhat, utána nézhet a dolgok miértjének, megkeresheti rájuk a magyarázatot. Két jogtörténeti és egy fogyasztóvédelmi témájú TDK-dolgozatot írt, első és második helyezést, valamint különdíjakat is nyert velük az OTDK-kon Mezey Barna, Kelemen Roland és Glavanits Judit témavezetésével.„A jogtörténeti vonalon a speciális bűnelkövetőkre fókuszáltam a XIX-XX. századi Magyarországon. Ezen belül a csavargókkal, megrögzött bűnelkövetőkkel, és a velük szemben alkalmazott, relatíve határozatlan tartamú intézkedésekkel, így a dologházzal, a szigorított dologházzal, és a szigorított őrizettel foglalkoztam. Röviden az volt az ilyen jellegű szankciók lényege, hogy nem az ítélethozatal, hanem a végrehajtás során dőlt el, hogy mennyi ideig fog tartani a kiszabott, szabadságot elvonó intézkedés. " – összegezi a hallgatóként végzett jogtörténeti kutatásait Enikő.Nem a legelvetemültebb bűnözőkről, hanem jellemzően tolvajokról, rablókról volt szó, és a vagyon elleni bűncselekmények domináltak. „Érdekesség, hogy a csavargókat, koldusokat büntetőjogi intézkedéssel próbálták visszaterelni a dolgos életre. A doktori iskolában ezt a vonalat is szeretném tovább vinni és megvizsgálni, hogy voltak-e olyan szociális, felzárkóztató jellegű programok, amelyek megpróbálták fölemelni a lecsúszóban lévő embereket. Eddig is a tankönyvekben alig érintett területekkel foglalkoztam, és ezután is olyan témákat keresek majd, amikről alig szól a szakirodalom. Olyan ismereteket szeretnék közreadni, amik alapul szolgálhatnak arra, hogy a jövőben hogyan szabályozzanak valamit, vagy éppen hogyan ne szabályozzanak. A komplex múltfeltárás után a korabeli példákból mindig lehet tanulni. Megtudhatjuk például, hogy jó, hatásos volt-e egy szabályozás, vagy éppen ellenkezőleg. Nyilván ahogy a mindennapi életünk, úgy a társadalmi problémák, kihívások is változnak, nem lehet automatikusan ráhúzni egy-egy sémát a különböző korokra" – avat a részletekbe Szépvölgyi Enikő.Ezek a korabeli intézkedések azt feltételezték, hogy külön erre dedikált intézeteket hoznak létre, de valójában inkább a meglévő börtönökben különítettek el részeket, és már akkor is nagy zsúfoltság volt a büntetésvégrehajtásban Enikő elődei, múlt századi doktoranduszok, jogtudósok feljegyzései alapján.„Hobbiszinten is nagyon sokat olvasok. Emellett szeretem a szabadidőmet családommal, barátaimmal töltetni." – mondja Enikő, amikor végül arról kérdezzük, hogyan tud kikapcsolódni. Az utóbbi egy pár évben talált rá Márai Sándor, megért hozzá még joghallgatóként. Az életrajzi könyveket is kedveli, Michelle Obama sikerkönyvét olvasta legutóbb, de szereti Ken Follett népszerű történelmi regényeit is. Vagyis a hobbija egybeolvad választott hivatásával. Megismerni, befogadni és átlényegíteni a megcélzott területeket.