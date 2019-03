Presztízsrangadó előtt - Győrújfalun él a szlovák válogatott orvosa és a magyar csapat fizioterapeutája

A másik kispadnál találkozunk

Végh Barnabás fizioterapeuta 2013-ban csatlakozott a felnőtt nemzeti csapat stábjához és azóta segíti a szövetségi kapitányokat. Ott lehetett a 2016-os Európa-bajnokságon is.

„Az ott tapasztalt élményt szeretném legalább még egyszer átélni a csapatunkkal. Remélem, megadatik, hogy az új Puskás-stadionban is dolgozhatok, valamint hogy kijutunk a 2022-es EB-re."



Dr. Fegyveres Zsolt 2018 novembere – az új szlovák szövetségi kapitány, a cseh Pavel Hapal kinevezése – óta északi szomszédunk válogatottjának csapatorvosa.

„Egy sportorvos számára nincs ennél nagyobb elismerés" – vallja.

Az U21-es szlovák válogatottal ő is Európa-bajnokságon járt. Zsolt a válogatottnál 13 éve, az U15-tel kezdte ezt a munkát, végigjárta a ranglétrát.

Dr. Fegyveres Zsolt a szlovák válogatott csapatorvosa és Végh Barnabás a magyar csapat fizioterapeutája is Győrújfalun él, s készül a március huszonegyedikei szlovák-magyar futballcsatára.Előrehozott kézfogás: a jövő heti szlovák-magyar válogatott mérkőzésen mindkét kispadon ül majd egy-egy Győrújfalun élő szakember – ellenfélként. A szlovákon Dr. Fegyveres Zsolt csapatorvos, a magyar oldalon pedig Végh Barnabás fizioterapeuta.„Büszkék vagyunk rájuk" – mondta Nagy Imre Attila polgármester (és korábbi élvonalbeli játékvezető-asszisztens), akinek segítségével összehoztuk őket.Bár falubeliek, még nem találkoztak. „Felfokozott a várakozás mindkét országban bő egy héttel a meccs előtt, melynek győrújfalui szereplői is lesznek" – adta meg a beszélgetés alaphangját a polgármester.Zsolt a dunaszerdahelyi kórház belgyógyásza, sportorvos, a DAC csapatorvosa, tavaly október óta immár a szlovák válogatotté is.– mondta. Az Interben játszó Skriniarral vagy a Celta Vigóban futballozó Lobotkával a korosztályos válogatottaknál régóta együtt dolgoztak. „Utóbbi ugratott is, amikor kineveztek, hogy nekem mindegy lesz a magyar-szlovák meccs eredménye, én mindenképp nyerek."Barnabás már rutinos, jövő héten jubilál, ötvenedik alkalommal ül majd fizioterapeutaként a magyar kispadon.A beszélgetés során természetesen a két szakember egymást is kérdezi: „nálatok miként miként működik az orvosi, regenerációs háttér?" Nagy titkot persze senki sem mond, inkább csak érdekességeket. Kiderül az is, a szlovák válogatottnál két kapusedző van, a magyarnál pedig egy német fizioterapeuta is. Abban is egyetértettek, hogy a magyar csapatnak a válogatott meccsei előtti összetartás-helyszíne, a Telki edzőközpont elképesztő lehetőségeket ad.- magyarázza Zsolt.– reagált Barnabás.„Én már egy hónappal korábban írom a gyógyszeres biztosítást: krémeket, gyógyszereket, tapaszokat, s hogy a folyadékpótlás rendelkezésre álljon" – mesélte Zsolt. A szlovák bő keretben lévő negyven játékos állapotáról minden tudnia kell év közben is.– mondta Zsolt, aki egyébként ilyenkor a csapat étrendjéért is felelős.Barnabás hangsúlyozta, hogy Marco Rossi is kéri, amikor csak lehet, legyenek együtt.„Most, hogy elindultam erre a beszélgetésre, éreztem először az izgatottságot" – válaszolta Zsolt. „Ha még nem is gondolok a mérkőzésre, rokonok, barátok, ismerősök hívnak, hogy próbáljak nekik jegyet szerezni: ezzel is emlékeztetnek arra, közeledik a meccs" – reagált Barnabás.– így búcsúzott mosolyogva a két győrújfalui válogatott stábtag.