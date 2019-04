Polgárőrök segítettek az idős férfi megtalálásában, aki mint aktív korában, dolgozni indult Nyúlról

Sajnos nem április elsejei tréfa volt, amikor tfőn egy 82 éves férfi tűnt el Nyúlról – szokásos délutáni sétájáról nem tért haza. A nyúli polgárőrö délután fél háromkor kaptak jelzést, koordinátori csoportot állítottak fel, s a keresésébe kezdtek, gépkocsikkal, gyalog és kerékpárral. A települést zónákra osztottá , s az idős úr fiával özösen fésülté át a örnyéket. Bővítetté a kutatást, bevonva a rendőrséget, özlekedési társaságokat, s a özösségi média adta lehetőséget is kihasználtá . Kiderítetté , hogy a győri órházba biztosan nem került, de feltételezté , hogy elhagyta a települést. A polgárőrö bevetésre észítetté elő quadjukat és az egyesület drónját is az erdős-bokros ülső területek átvizsgálására - erre szerencsére végül nem lett szükség. A özösen kiadott személyleírás és az együttmű ödés eredményre vezetett. Kiderült, hogy az idős úr felszállt Nyúlon a délutános műszakba induló által is használt vonatra, és mint aktív korában, munkába indult a „szerszámgépgyárba". Ezen a nyomon elindulva a győri rendőrö ét órával ésőbb a gyárnál megtaláltá , s otthonába vitté a nyugdíjast – tudtuk meg a nyúli polgárőrségtől.



Polgárőrö nem először segítenek eltűntek megtalálásában. Tavaly augusztusban félnapnyi keresés után találtá meg azt a öztiszteletben álló férfit Győrságon, akiért már aggódtak hozzátartozói. Kiszáradásra utaló tünetei miatt orvosi segítségre szorult. Másfél éve egy a Mosoni-Dunát átúszó, zavart férfit találtak a mecséri erdőben a helyi polgárőrö , s a rendőrökkel együtt mentetté meg még szeptemberben. Kiderült, pszichiátriai kezelés után nem szedte gyógyszereit.