Petz-kórház - Díjakat, kitüntetéseket, kinevezéseket adtak át a Semmelweis napon - fotók

A tavaly alapított Petz Lajos életműdíjat prof. Rácz István tudományos igazgatóhelyettes, a gasztroenterológiai osztály vezető főorvosa vette át idén. Laudációjának fontos mondata - hisz az orvosok rendre mestereiknek nevezik egykori tanáraikat –, hogy „több mint 15 gasztroenterológus szakorvos szerzett szakképesítést az osztályán; munkatársak, tanítványok közül többen osztályvezető főorvosi, főorvosi kinevezést nyertek és Malmötől Svájon át Dubaig."A Petz-kórház másik legrangosabb szakmai díja a Nyári László Nívódíj, ezt idén is két orvos és egy ápoló kapta. A díjazottak: dr. Beke Ágnes főorvos (gyermekneurológiai szakrendelő), dr. Szepesváry Zsolt osztályvezető főorvos (urológia), valamint Virág Renáta felsőfokú végzettségű csecsemő és gyermekápoló (perinatális intenzív centrum). Ezen a napon adta át dr. Tamás László János főigazgató a kinevezéseket, illetve a kiváló munkatársi kitüntetéseket is. Két elismert orvos nyugdíjba vonul: dr. Bujdosó Ágnes főorvos (mozgásszervi rehabilitációs osztály) és dr. Varga Szabolcs főorvos a patológiáról.A Patkós család által alapított Patkós Imre Emlékérmet 14. alkalommal adtak át, ezúttal dr. Sütöri Dávid traumatológus-kézsebésznek. Ötéves jubileumához ért a Méhes Károly publikációs díj, amelyet az idén a Petz-kórház által alapított és támogatott Méhes Károly Master díjjal együtt ítéltek oda összesen három orvosnak: dr. Király Márta osztályvezető főorvosnak (reumatológia), dr. Dézsiné Szentes Veronika vezető asszisztensnek (haemodinamikai laboratórium) és prof. Molnár F. Tamás osztályvezető főorvosnak.A kórház vezetése oklevéllel (Petz Aladár Kórházért díj) köszönte meg azoknak a közéleti személyiségeknek a tevékenységét, akik az intézmény munkáját segítették. Dr. Somogyi Tivadar győri alpolgármester 41 évig a kórház dolgozója volt, s még ennél is többet, 57 évet töltött a Petzben a másik orvos-díjazott, dr. Horváth Imre főorvos: „már az első kisgyermek is, akit orvosként ellátott, mára biztosan nagymama, vagy nagypapa." A Petz Aladár Kórházért díjat vette át továbbá prof. Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora, Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő és Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke.