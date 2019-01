Petárda robbant és okozott sérülést Győrben

Bejelentés érkezett a rendőrségre december 31-én 20 óra 40 perckor arról, hogy Győrben, a Rába parton egy 27 éves férfi sérült meg egy pirotechnikai eszköztől. A férfit a mentők kórházba vitték. A helyszínre érkező rendőröknek a sérült egyik ismerőse elmondta, hogy ő is és a győri fiatalember is petárdát akartak eldobni, azonban a barátja kezében felrobbant az eszköz. A Győri Rendőrkapitányság az eset körülményeit szabálysértési eljárás keretében vizsgálja.



Rövid időn belül a harmadik súlyos kézsérülés történt megyénkben pirotechnikai eszköz meggondolatlan használata miatt, ezért a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság ismételten felhívja a figyelmet, hogy:



- A petárda használata tilos, aki azt engedély nélkül szerzi be, szabálysértést követ el. A bírság maximálisan kiszabható összege ilyen esetben 150 ezer forint. A legálisan megvásárolható pirotechnikai eszközök felhasználásának szabályairól a rendőrség honlapján tájékozódhat bővebben.