Parkoló a Petz-kórháznál Győrben - Készül az ideiglenes parkoló

Térképen a rövidesen életbe lépő forgalmi rend. A Szent Imre útról kis ívben lehet bekanyarodni majd a parkolóba.

Egy héttel ezelőtt beharangoztuk, most viszont már a saját szemünkkel is láthatjuk: a volt Vadász-laktanya helyén elkezdődött az ideiglenes kórházi parkoló kialakítása. Itt 222 jármű tud majd parkolni – addig, amíg a 359 autó befogadására alkalmas új parkolólemez meg nem épül a régió legnagyobb egészségügyi intézményének főbejáratánál. Hosszú hónapokig ki fogja szolgálni a kórházba érkezőket az ideiglenes hely, a beruházás végét ugyanis 2020 tavaszára tervezik.Egyelőre meg lehet állni a kórház eddigi parkolójában, de ha elkészült az ideiglenes parkoló, a rendelőintézet mellett található parkoló nagy részét lezárják. A beharangozott dátum május 20-a. Térképen mutatjuk, honnan lehet majd az ideiglenes helyre behajtani.A bejárat a Szent Imre út irányából lesz, közvetlenül a volt tiszti lakások mellett. Nyilván lesz kint tábla, de figyelni kell, mert hirtelen a bejáratnál találja magát az ember, s azt a házsor takarja. Csak jobbról, kis ívben lehet bekanyarodni! Ezért aki a Vasvári Pál utca felől érkezik, az a körforgalomban tud majd visszafordulni, s így már jó sávba kerül. Ha bent megáll az autós, onnan gyalogosan a Győr Plaza irányába a legegyszerűbb haladni, s nagyjából ötszáz méternyi út vár rá.A parkoló nem lesz őrzött, de a mostani sem az. Murvás borításúra alakítják ki, jelenleg a kiálló betonrészeket törik fel, hogy aztán ki tudják egyengetni a talajrészt.Az első perctől tudható, hogy a parkolás egy időre a mostaninál is nehezebb lesz. Az ötszáz méter leküzdhető akadály a kórházba csak látogatni érkezők számára, de aki betegséggel jön, annak nem mindegy, mennyit kell mennie a bejáratig. Azt azért jó tudni, hogy aki beteget hoz, leteheti a hozzátartozóját a bejáratnál, de parkolni nem parkolhat ott.A volt tiszti lakásokban élőknek is új látványhoz kell hozzászokniuk – mintegy kétszáz autót látnak majd azon a helyen, amely eddig parlagon hevert. Számukra – a mostani munkákkal párhuzamosan – parkolóhelyeket alakítanak ki; nyilván azért, hogy a parkolás megoldott legyen az elkövetkező hónapokban.A májusi nagy építkezés kezdete után lesz még egy fontos dátum – de ez már a kórházi dolgozókat érinti elsősorban: várhatóan júliusra készül el a belső parkolólemez, 41 új parkolóhellyel.A fejleményeket természetesen követjük, minden fontos lépésről időben tájékoztatjuk önöket.