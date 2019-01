Parkoló a Petz-kórháznál Győrben - 218 új hely, tavaszra meglehet az építő

Akit hozzátartozó hoz a Vasvári úti kórházi bejáratokhoz, az továbbra is behajthat a szervizútra – de csak rövid ideig. Fotó: H. Baranyai Edina

Látványterven a parkoló – Földszintje, első emelete és tetőszintje összesen 359 kocsi befogadására lesz alkalmas.

A Modern Városok Program keretében építik meg a parkolólemezt a Petz-kórháznál, amelyre – hiába képzavar – olyan szükség van, mint egy falat kenyérre. Évek óta foglalkozunk mi is a problémával, amelyet mindenki tapasztal, aki betegként vagy hozzátartozóként megfordul a régió legnagyobb egészségügyi intézményében.Nem kis számokról beszélünk, amit a tavalyi statisztika is megerősít: több mint egymillió járó- és csaknem 59 ezer fekvőbeteget látott el 2017-ben a Petz.A parkolóházról (hivatalosan parkolólemezről) sok mindent lehet már tudni: a létesítményt a Vasvári Pál utcával párhuzamosan futó, jelenleg rendszerint telt házas két parkolóutca helyén húzzák fel. Földszintje, első emelete és tetőszintje összesen 359 kocsi befogadására lesz alkalmas, ami 218-cal több, mint amennyi jármű azon a területen jelenleg parkolhat. Eldőlt az is, mennyit kell majd fizetni: a győri közgyűlés döntése alapján a III. díjövezetbe sorolták, itt hétköznapokon 100 forint óránként a parkolás, a hétvégi várakozás pedig ingyenes.Az önkormányzat az elkészült tervek alapján európai uniós nyílt közbeszerzést hirdetett a kivitelezésre (tavaly augusztusban írták ki a pályázatot), a tervek szerint pedig néhány hét múlva, február végén győztest hirdethetnek.A pályázók személye nem publikus ebben a fázisban, annyit árultak el, hogy nem volt tolongás a feladat elvégzéséért.Induljunk ki abból, hogy a remények beteljesednek, s meglesz a kivitelező, akinek az első feladata már megvan: a Vadász- laktanya helyén neki kell kialakítani azt az ideiglenes parkolót, ahol az autósok az építkezés idején megállhatnak. Mert le kell zárni a parkoló egy részét, hiszen ott húzzák fel a parkolólemezt.A kérdés innen máris adódik: a betegeknek nagyon nem mindegy, hogy a Vadász-laktanyától kell-e átbicegniük a kórházi ambulanciára/rendelőbe vagy megállhatnak mégis a közelben. Ezt hogyan oldják meg? Abban nem lesz változás, hogy akit hozzátartozó hoz a Vasvári úti kórházi bejáratokhoz, az továbbra is élhet azzal a lehetőséggel, hogy ha csak begurulnak az ajtóig, s a sofőr azautóval onnan azonnal – vagy rövid időn belül – távozik, akkor nem kell ezért fizetni. Más kérdés, hogy neki is parkolót kell majd találnia; ha máshol nem, a Vadász-laktanyánál. S az időre is figyeljen mindenki, amíg a sorompón belül tartózkodik, mert a parkolódíj fél óra után igencsak vaskos összeg lehet. (Pontosan azért, hogy a szervizút ne parkolóként szolgáljon, ott ugyanis betegszállítók, mentők is jönnek-mennek.)Nagyobb kérdés az, hogy a rendelőintézetbe érkezők autóival mi lesz? Az építkezés és lezárás ugyanis leginkább a rendelőintézetbe tartókat érintheti; az ő autóik szoktak ott parkolni. Számukra hasonló jó hírünk nincs, vagyis 100 helyett nagyjából 300 métert kell majd gyalogolniuk – hacsak nem lesz szerencséjük, s nem futnak bele egy szabad helybe.Ez a parkolólemez nyilvánvalóan nemcsak a kórház, hanem a városrész parkolási problémáját is orvosolni kívánja. Ez sem új keletű dolog, megírtuk, amikor a szomszédos pláza is sorompókat szerelt fel a parkolóihoz, ugyanis a nyilvánvalóan nem ott vásároló, de parkolni kívánó autók elfoglalták a vásárlók helyét. Egy biztos: 218 pluszhely valamelyest orvosolni fogja a problémát – de hogy valóban meg is „gyógyítja"-e Adyváros baját, az a parkolóház megépítése után kiderül. Addig még visszatérünk a kérdésre.