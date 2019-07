Pannonhalma omladozó épületektől jutott el a turistavonzó városközpontig

A kezdetet a főtér rendbetétele jelentette.

A Bazilika kupolája a felújított majorság udvaráról.

Kovács Tamás, a pannonhalmi önkormányzat munkatársa és Vas Gábor fejlesztésekért felelős alpolgármester az egykori tsz-műhely egyik épülete előtt.

A tervek szerint egy év múlva a szemünk elé tárul az a kép, amit most látványterveken látunk.

A roskadozó TSZ-műhely egyelőre ilyen belül.

Ami hátravan



A Gesztenyés-horog méltatlanul "elfelejtett ösvény" Pannonhalmán. Anno ezen az úton jártak a szerzetesek az apátságba, szamarak segítségével itt hozták fel a vizet. A 700 m hosszú út ma is jól járható, három elképzelés készült a felújítására.



Hétvégenként Győrből és távolabbi településekről sokan érkeznek kikapcsolódni Pannonhalmára. Elnézve a jelenlegi viszonyokat, nehezen hinnék: egy évtizede a főtéren nemcsak a romos épületek, hanem a földön "folyó" hulladék is bántotta sokak szemét. Az egykori viszonyokról mindent elmond: ekkoriban a főteret tucatnyian parkolóként használták.A kocka hat éve, első körben 656,5 millió forintból kezdték formálni a modern városközpontot. A főteret díszes térburkolattal ellátott pihenőrésszé alakították, illetve a centrumból sétányt, erdei lépcsőt vezettek a várhoz. A fejlesztés részét képezték új parkolók és járdák is. A munkát az a KÉSZ Építő Zrt. végezte, amely korábban a budapesti Kossuth teret és az Europa Nostra-díjas szegedi főteret korszerűsítette.A főtéri "hadművelet" esztétikailag nem ért volna sokat, ha a szomszédos, egykori apátsági major épületének tetőszerkezete "továbblyukad", az épület állapota végképp kritikusra fordul. Az évtizedekig üresen álló, 24. órában lévő major rehabilitációját 1,6 milliárd forinttal támogatta az unió és a magyar kormány. Ezt az összeget 1–2 százalékkal lépték túl az építési munkálatok során. A barokk kori épületegyüttes2014 nyarán zárult. A major épületében helyet kapott egy 300 négyzetméteres rendezvénytér, mely konferenciák, előadások, valamint ünnepségek tartására alkalmas. A turisták körében a major legnépszerűbb "találkozási pontjává" az apátsági kávéház, a Pausa vált.Ezen a ponton csatlakozik Pannonhalma városmagja a jelenbe. A fejlesztések révén egyre többen látogatnak a kisvárosba, így mind több attrakcióra van szükség. A főtér korszerűsítése és a majorság mentése is fontos volt, mégis jelentősebben átrajzolja majd a centrumot a szintén roskadozó tsz-műhelyek közösségi térré alakítása. A fejlesztés alapkövét június végén rakták le. A tervek szerint egy év múlva a szemünk elé tárul az a kép, amit most látványterveken látunk.Fontos hangsúlyozni: az új épületegyüttes legalább annyira fog szólni a helyieknek, mint a Pannonhalmára látogatóknak. Az új turisztikai központban olyan étterem is lesz, mely minőségi ételeket kínál megfizethető áron és házias konyhára épít. Ilyen vendéglő "régi kívánsága" a pannonhalmiaknak. Információnk szerint az egyik népszerű győri étterem tulajdonosa érdeklődik a lehetőség iránt. Úgy tudjuk, 100 fő fogadására alkalmas éttermet nyitnának."Az elmúlt években sokat dolgoztunk azért, hogy útjára indulhasson a tsz-műhelyek rehabilitációja. 2016-ban 520 millió forintért nem vállalta egyetlen vállalkozó sem a beruházást. Az első közbeszerzésen legalább 790 millió forintot kértek volna a munkáért. Egy helyi lokálpatrióta vállalkozás, a Loland Kft. hozzáállásának köszönhetően az összeget 650 millióra sikerült faragni" – mondta Vas Gábor. Pannonhalma fejlesztésekért felelős alpolgármestere hozzátette: "az önkormányzat elkészített egy fejlesztési csomagot, amiben a most megvalósuló projekt mellett számos turizmust és lakosságot szolgáló fejlesztési terv szerepel".Pannonhalma új kapujában, a Portában sokan lelik majd örömüket. A tervezett Győr–Pannonhalma kerékpárút 18 km-es tekerés után ide vezet majd. A bringásközpont remek ötlet, hisz egyre többen kerekeznek a kisváros környékén. E téren igazi kiindulási pont lesz a Porta.Egyrészt kerékpárokat lehet majd kölcsönözni itt, a hagyományos modellek mellett 25 elektromos kerékpár is várja a tekerés szerelmeseit. Másrészt a parkolási gondokon is enyhíteni fog a beruházás, 80 új parkolóhelyet létesítenek. Hogy a korábbiakhoz képest összehasonlíthatatlanul kulturáltabb városkép mennyivel több turistát vonz, jól mérhető a pannonhalmi parkolóhelyeken. A főtér átépítésével azonos időben 52 új parkolót építettek a központban, ám a nyári hétvégéken ez már gyakran kevés napjainkban.A Porta legizgalmasabb része az a történelmi interaktív tárlat, amely a magyar–török háborúk korát mutatja be. A diákokat 3D-s szemüveg is várja majd a filmvetítéshez. A végvári harcokat idéző történelemóra garantáltan nem fullad unalomba. Ráadásul, ha kész lesz a Győr–Pannonhalma kerékpárút, jó időben a diákok két keréken is érkezhetnek ide. A Portába költözik a Tourinform-iroda is.A fejlesztést 100 százalékban uniós forrásból valósítják meg. A pannonhalmi önkormányzat a projekt érdekében 200 millió forintot fizetett ki, ebből 65 millió volt az ingatlanvásárlás.