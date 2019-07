Ötven gyerkőc futott a győri Életvalókkal - fotók

Laciülve, barátja, Szabolcs az első métertől az utolsóig kíséri futva. A barátságuk, szolidaritásuk, egymás iránti tiszteletük példaértékű. A Győr-Lipót futóversenyt már többször legyőzték, sőt, tavaly ősszel a maratoni távot is. Most kisiskolásokkal szerettették meg a mozgást és megmutatták nekik: kerekesszékben ülve is lehet boldog, teljes értékű életet élni."Szokás szerint Győrből indultunk, majd a szigetközi út felé vettük az irányt. 50 dunaszegi iskolás gyerek és hat pedagógus futott elénk Győrladamérig. Az utolsó egy km-t együtt küzdöttük le csaknem hatvanan" – mondta Kozma Szabolcs. A közös futás előzménye volt, hogy a győri Életrevalók érzékenyítő programot tartottak a dunaszegi iskolában a Pannonhalmi Pedagógiai Szakszolgálattal közreműködésével. "Akkor ígértük meg, hogy nyáron visszajövünk Szabival. Mindig öröm számomra, amikor nyitottá válnak a gyerekek. Kérdeznek tőlem, nevetünk egy-egy válaszon, élethelyzeten" – mondta Benei László.A szigetközi futás a gyerekekkel rekkenő melegben történt. Látták a diákok, hogy Laci és Szabi micsoda teljesítményt tesz hétről hétre az asztalra. Újra bizonyították: három keréken és két lábon nagyszerű dolgokat lehet csinálni. Csak akarni kell.