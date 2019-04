Öt nap, öt jótett: indul a győri fiatalok jótékonysági hete!

A képen a fiatal szervezőcsapat. Fotó: Mészáros Mátyás

Mi a VDF?

A győri Városi Diá Fórum (VDF) egy olyan özösség, amely a fiatalokon keresztül valósít meg az egész város javát szolgáló elképzeléseket. A városvezetés és az ifjúság özötti kommunikáció színtere. 2013-ban alakult újjá, legutóbbi rendezvénye a Sportolkozz vetélkedő volt, amelyen húsz ötfős iskolai csapat mérte össze ügyességét. A fórumhoz bárki csatlakozhat, jelenleg tizenhat győri iskolából özel hatvan tagja van.

Elérhetőségek

A programok, a kapcsolattartó elérhetőségei, a gyűjtés és a jelentkezés részletei a Városi Diá Fórum Győr Facebook-oldalán olvasható. Érdeklődni a vdfgyor@gmail.com címen lehet.

Az egész önkéntes akciót a diákfórum tagjai találtá ki és szervezté meg. Úgy számolnak, legalább száz-százötven társukat megmozgatja majd az április 8-án kezdődő jótékonysági t.– Az adománygyűjtés és a jelentkezések regisztrációja folyamatos a Facebook-oldalunkon – mondta a Kisalföldnek Kamrás István végzős gimnazista, a győri Városi Diá Fórum (VDF) elnö . – Már régóta gondolkodtunk egy fiataloknak szóló nagyszabású jótékonysági rendezvényen, de akárhányszor összedugtuk a fejünket, kiderült, hogy nincs olyan ötlet, amire azt mondtuk volna, hogy ez az igazi. Sok jó ötlet volt. Úgyhogy egyhetesre bővítettü az akciót, amelyhez most láttuk elérkezettnek az időt. Elsősorban a özépiskolásokat hívjuk, de természetesen szívesen fogadjuk bárkinek a felajánlását, támogatását. Mindennap máshová megyünk, így mindennap másokon segíthetünk. Tanítás után, három órakor lesz a gyülekező, a programokat étórásra tervezzü – részletezte Kamrás István. – Nagy örömmel és szeretettel fogadtak bennünket mindenütt. A Petz- órházban a Lurkó Alapítvány a kalauzunk, a özös játékkal, vidám együttléttel megpróbáljuk kicsit elterelni a gyerekek figyelmét a betegségről. A álóczy téri idősek otthonának lakóit sétára hívjuk, biztosan sok érdekes történettel ajándékoznak majd meg bennünket. A gyermekotthonba és az állatmenhelyre már adományokkal észülünk menni, és felajánlásokból szeretnénk megtölteni a város ételdobozait is.A szervező a szervezetekkel egyeztettek arról, mit volna célszerű gyűjteniü . Aminek a gyermekotthonban a legnagyobb hasznát látná , azok tisztálkodási és kozmetikai szerek: sampon, tusfürdő, dezodor, fogkrém, testápoló és persze játékok. A menhelyen tisztítószerekre volna szükség, a kutyáknak és macskáknak pedig száraz tápra, konzerveledelre, takarókra. Az élelmiszerdobozok feltöltéséhez tartós élelmiszereket várnak, ami lehet cukor, liszt olaj, tartós tej, befőtt, szörp, száraztészta, rizs, zacskós leves vagy például keksz.– A gyűjtőhely a városházán van, a portán eligazítanak mindenkit. Ha valaki több adományt szeretne hozni, egy nappal előre érjü jelezni a vdfgyor@gmail.com e-mailen a kocsi rendszámával és az időponttal együtt. Akkor be tudjá engedni az érkezőt parkolóba. A felajánlásokat mi fogjuk majd kiszállítani az egyes helyszínekre – mondta az elnö , hozzátéve: – Nem kell nagy mennyiségekre gondolni, azt, aki pár száz forintot áldoz a zsebpénzéből mások javára, már elérte az üzenetünk. Az, hogy a társadalmi felelősségvállalásból nekünk, fiataloknak is ki kell vennünk a részünket, és hogy milyen jó érzés a tudat, hogy tettünk valami hasznosat, értékelik a figyelmességünket.A VDF nemcsak kitalálta és megszervezte a hetet, de egyeztetett a Híd Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodával is, amelynek igazoló pecsétjével a résztvevő özösségi szolgálati naplójába is bekerülhetnek az önkéntes órá .Kamrás István azt is elmondta: amikor egyeztettek a szervezetekkel, kiderült, hogy özülü néhány szívesen foglalkoztatna több önkéntest, ezzel biztosítva programjaik folyamatosságát. – Reméljü , lesz, akit megérintenek a jótékonysági t élményei, és segíthetünk elköteleződni valamilyen irányba, legyen szó akár elesettek, betegek, idősek vagy állatok támogatásáról.