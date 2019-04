Országos híre lett a győri fiatalok jótékonysági hetének

Pénteken a gyermekotthonba várták az önkéntes középiskolásokat, ők pedig adományokat és jókedvet vittek. Órákig együtt játszottak. Fotó: Bertleff András

A kórház gyermekosztályán tett látogatás volt az első a jótékonysági programok sorában. A kis betegek nagyon örültek a játszótársaknak. Fotó: Győre Márk

– így harangoztuk be az egyedülálló kezdeményezést, amelyet a győri Városi Diák Fórum hirdetett az április 8-i hétre. A szervezőcsapatot 16 középiskola közel 60 tettre kész diákja alkotja, akik legutóbb a nagy sikerű Sportolkozz! városi vetélkedővel hallattak magukról.– Folyton ötletelünk, és Borkai Zsolt polgármester javaslatára már régen gondolkodtunk egy jótékonysági akción. Mivel nem tudtunk egy helyszínt, egy szervezetet választani, azok közül, akiknek segíthetnénk, úgy döntöttünk, kibővítjük a programot. Így lett ötnapos – összegzett a Kisalföld kérésére Kamrás István, a fórum elnöke. – Mindenütt szeretettel fogadtak bennünket, és nem volt olyan látogatás, ami ne tartogatott volna megható pillanatokat. Hétfőn a Lurkó Alapítvány közreműködésével a Petz- kórház gyerekosztályára mentünk, vittünk lufit, olvastunk a kis betegeknek, játszottunk velük. Az egyik kisfiú, úgy nyolc-kilenc éves lehetett, olyan jól érezte magát, hogy azt is megkérdezte, kik vagyunk, mert ha nagy lesz, szeretné azt csinálni, amit mi. Kedden a város utcai ételdobozait töltöttük fel, a gyűjtéssel és néhány kedves helyi boltos jóvoltából majdnem kilencdoboznyi tartós élelmiszer jött össze. Találkoztunk egy hajléktalan férfival, akinek külön megpakoltuk a szatyrát. Nagyon megköszönte, azt mondta, neki ez két-három napig kitart. Szerdán az idősotthonba készültünk, de sajnos az időjárás közbeszólt. Esett az eső, az intézmény pedig jobbnak látta, ha elhalasztjuk a tervezett sétát. Csütörtökön az állatmenhelyre vittünk adományokat. Az egyik diáktársunk családja egy komplett kutyaházat is felajánlott. Pénteken a gyermekotthonba vártak minket, amelynek előzőleg szintén gyűjtöttünk. Ahogy minden helyszínre, ide is közel harminc fiatal jött el, hogy eltöltsön pár önfeledt órát a gyerekekkel.Kamrás István azt mondta: előzőleg úgy számoltak, hogy legalább száz-százötven társukat megmozgatja majd az akció, de most kiderült, hogy a szerdai kényszerszünet ellenére a kétszázat is elérte azoknak a diákoknak a száma, akik támogatóként, adományozóként vagy aktív résztvevőként bekapcsolódtak.– Nem váltottuk meg a világot, de megmutattuk, hogy nem egy passzív közösség vagyunk, és meg tudjuk mozgatni a győri fiatalokat. A cikkeket kommentelőktől és miután bekerültünk a tévéhíradóba is, sok biztatást és rengeteg elismerő szót kaptunk. Az egyik iskola diákönkormányzatot támogató pedagógusa felhívott minket, ő is felajánlotta a segítségét. A facebookos felhívásunk több mint kilencezer emberhez jutott el – mondta a fórum elnöke, és hozzátette: a legközelebbi gyűlésen értékelik a hetet és összegzik a tapasztalatokat.– Kezdetnek azt hiszem, nagyon jól sikerült, bízom benne, hogy a következő elnökség is követi a példánkat – tette végül hozzá.