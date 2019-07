Olvasóink segítik a gyermek-újraélesztés oktatását

Szerkesztőségünkben Szombathelyi Mártonnak és dr. Horváth Eszternek, a Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány önkéntesének és elnökének Garamvölgyi Imre, a Kisalföld főszerkesztője adta át jelképesen a négy-százezer forintos támogatást. Folyamatábrákat, oktatóvideó­kat készítettünk a szívmasszázsról, a lélegeztetésről és arról is, hogyan lehet eltávolítani a légútba került idegen testet, ha félrenyel a gyermek. S arra biztattuk a régiónkban élőket, szervezzenek olyan alkalmakat az önkéntes egészségügyi szakemberek segítségével, amelyeken minél többen megtanulhatják a gyermek-újraélesztést.

Az elmúlt egy év alatt kiderült: sokan nyitottak erre, vagy vártak már egy ilyen lehetőségre, vagy tájékoztatásunk nyomán kaptak az alkalmon. Jelentkeztek iskolák, óvodák, bölcsődék, önkormányzatok, művelődési házak, munkahelyek, vöröskeresztes és más szervezetek, szülői munkaközösségek, kismamacsoportok is. Így a Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány önkéntesei akciónk keretében már csaknem negyven helyen tartottak újraélesztés-oktatást, azokon mintegy ezerötszázan sajátították el az egyszerű, de életet mentő mozdulatokat. Nemcsak elméletben, hanem ki is próbálták azokat a bábukon.



A lényeg a gyakorlat – ezt mindig hangsúlyozza dr. Horváth Eszter, a Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány elnöke. Már több mint másfél évtizede foglalkozik gyermekgyógyász és ápoló kollégáival újraélesztés-oktatással, szabadidejüket áldozzák erre. Ezt korábban jobbára csak Győrben tették és inkább csak egy-egy tragédia hívta fel a figyelmet, milyen fontos ismerni az elsősegélynyújtást. Kampányunk nyomán viszont jelentősen megnőtt az érdeklődés a képzés iránt, számos településre meghívták az önkénteseket régiónkban. Sokan belátták: ha valakinek leáll a keringése, a légzése, akkor minden jobb a tétlenségnél, s annyira fontosak az első pillanatok, percek, hogy amíg nem érnek ki a mentők, annak kell segítenie, aki épp ott van.



Mivel több oktatást tartanak az önkéntesek, azokon többen vesznek részt, több gyakorlóbábura volt szükségük. Tavaly újabbakat vásárolhattak olvasóinknak köszönhetően, a Lapcom Média Alapítványhoz a Jóakarat hídján érkezett pénzből. Ötszázezer forintból a meglévők, a csecsemő és a kisiskolás méretű mellé beszereztek egy óvodás méretűt és egy olyat is, amin nagyobb iskolások, fiatal felnőttek újraélesztését lehet gyakorolni. Az új bábuk rögtön visszajelzést adnak: monitoron látható, megfelelő erővel, ritmusban és mélységben nyomta-e le a mellkast, aki épp ezt gyakorolja, megfelelően felengedte-e két nyomás között. Ahogy az is, a lélegeztetéskor megfelelő mennyiségű levegőt fújt-e a bábu szájába. S olvasóink adományaiból vehettek olyat is, amin azt lehet megtanulni, hogy lehet a fulladást megakadályozni.



A gyakorlóbábukat olyan sokan, sokszor használták már és fogják is a továbbiakban, hogy karbantartásukra is költeni kell. Ezért dr. Horváth Eszternek tegnap négyszázezer forintot adott át Garamvölgyi Imre, a Kisalföld főszerkesztője, szintén olvasóinknak köszönhetően. Ebből üzemanyagra is jut, ugyanis ősszel megint több helyre elmennek, folytatják az újraélesztés-oktatást. Ehhez közösségek jelentkezését várjuk, akik településükön, csoportjukban felmérik az igényeket, helyszínt biztosítanak a képzéshez.