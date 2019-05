Olvasóink segítettek: Kati néni kályhát is vehet a pénzből Győrasszonyfán

Fekete Károlyné Kati néni tyúkjai amilyen kicsik, olyan kicsi tojást is tojnak.

– Semmi nem marad a hó elején, nem is költök. Sajnos el vagyok maradva a vízzel, a villannyal, a kukával – de holnap feladhatom végre a csekkeket – mondja Fekete Károlyné, akit támogatott a Jóakarat hídja.– Jó lesz, hogy vehetek egy kályhát, a segítségből arra is telik. Már fájlalom a vesémet is, mert alig tudtam fűteni a télen. Kaptam tűzifát az önkormányzattól, s a kéményem még úgy-ahogy tart, ha meg is kellett erősíteni. De a kályhám elöl is, hátul is rossz, a lyukon meg az ajtaján kipotyog a parázs – mutatja a leszakadt darabokat.Sajnos nincs férfi, aki megcsinálja, már nyolcvanhét óta özvegy Fekete Károlyné. Férje akkor negyvenéves volt, ő harmicnyolc, amikor elvesztette. Így érte meg a hetvenet, három gyereke van, az egyikük segít, ahogy tud, de maga is kevésből él.– Több mint húsz éve cukorbeteg vagyok és a jobb szememre nem látok. A lábam is fáj, bottal járok, gyakran esem el a házban és nagyon sok gyógyszert szedek, ami rengeteg pénz. Elmegy az az ötvenháromezer gyógyszerre, rezsire.Van fagyasztóm, abban tudom tárolni a zöldséget, ami megterem a kertben: ezért tudok enni tökfőzeléket, babot. Alig teszek lisztet a rántásba, az ebédemet megoldom és így a gázpalack is jó két-három hétig kitart, mert már ötezer-négyszázba kerül. Boltba egy héten egyszer megyek, veszek kenyeret, néha virslit is. S van kint egy-két tyúkom – mutatja a tálat. – Aranyosak, aranyosat is tojnak – mosolyog az aprócska tojásokon.