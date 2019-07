Olvasóink jóvoltából épült újjá a leégett ház Láziban, ami egy édesanya és három fiának otthona

„Hazaköltözhettünk!" – újságolta szerkesztőségünknek örömmel a hangjában György Sándorné. A lázi édesanya és három fia kálváriája 2018 karácsonya előtt egy héttel kezdődött: elektromos zárlat miatt családi házuk egyik szobájában tűz ütött ki. Ők még kimenekülhettek, de a ház kiégett, a tető megsemmisült, a bútorok, a ruhák, életük tárgyai a tűz martalékává lett. Elégett a tankönyv, a horgászfelszerelés, odalett a papagáj.

Az új tetővel díszelgő ház előtt György Sándorné és a fiúk: balról jobbra a legnagyobb, Zsolt és az ikrek, Tibor és Gábor.

Olvasóink jóindulata lett a mentőöv. Cikkünk nyomán rövid időn belül nyolcszázezer forintot gyűlt össze Györgyék számláján. Most érkezett el az idő, az édesanya otthonukba invitálhatta lapunkat. Györgyné büszkén mutatta, mi minden épült újjá. Elkészült a gerendázat, a legtöbb helyiségben frissen festettek a falak. Amikor ott jártunk, a fiúk éppen parkettát fektettek le a nagyobbik szobában.A gyerekeit egyedül nevelő édesanya mutatta nekünk a számlákat. Hatszázezer forint volt a tető újraépítése, a villanyt 140 ezer forintért vezették be. „Nem tudom eléggé kifejezni a hálámat, kérem, hogy tolmácsolja köszönetemet az adományozók felé" – kért meg bennünket György Sándorné, aki még hozzátette, hogy a Láziban élők közül ugyancsak sokan segítettek.A tűzvész után Veszprémvarsányba költöztek, ott fogadta be a családot egy egyedülálló férfi, a gyerekek is a helyi iskolában tanultak egy ideig. Most végre ismét a tápszentmiklósi intézménybe járhatnak. Illetve a legnagyobb fiú, Zsolt júniusban elballagott, az őszt már a zirci Reguly Antal középiskolában kezdi.A legnagyobb fiú, Zsolt jószándékú emberektől új horgászfelszerelést kapott, az olvasni szerető középső, Gábor könyvekkel gazdagodott. A legkisebb, Tibor, ajándékba kapott játékokkal vigasztalódott. Még a kutya, Vacak is megkerült, újból megszokott helyén ugat, tyúkok ugyancsak kerültek a kertbe, úgy kapirgálnak, mintha meg sem történt volna az a borzalmas decemberi nap. Persze a ház még korántsem kész, de legalább a jövő valamivel rózsásabb. Hátra van még sok minden, így például a fürdőszoba újravezetékezése, hiszen jelenleg lavórban fürdenek. Bár pénzük elfogyott, legalább tető van a fejük felett, otthonuk újra élhetővé vált, újra otthon.