Ok nélkül majdnem agyonvertek egy férfit Győrben - súlyosabb büntetést kapnak az elkövetők

A társaság a vasútállomáson találkozott, páran a szomszédos parkba indultak, egyikük szervezetében kábítószer, a másikéban sok alkohol volt. Megláttak egy férfit, aki ittasan motyogott maga elé, nem értették, mit mond. Egyiküket ez zavarta, visszakérdezgetett, feldühödött. Amikor a 29 éves sértett felállt, a 21 éves S. E. fejbe vágta. A sértett védekezni próbált, támadója ellökte, fejbe rúgta, amitől összerogyott. Újra felállt és menekülni akart, de körbeállták a gimnázium falánál, az előbbi verekedő ismét ütött.



Áldozata újra menekülni próbált a parkon át, ketten utánaeredtek, S. E. ököllel mellen ütötte, társa, a 38 éves S. T. meg az arcába vágott. A harmadik férfi – csak 20 éves volt – megakadályozta, hogy egérutat nyerjen az összegörnyedve menekülő sértett, elgáncsolta, s az első támadó már ütötte és rúgta. A férfi vérzett, nyögött, könyörgött, hogy hagyják abba, de ekkor megint a fejét érte a rúgás, ezúttal a rangidős S. T. lábától. Sok sérülése lett, és légmellel együtt járó bordatörése miatt közvetlen életveszélyes állapotba került, míg a koponyát érintő lágyburok alatti vérzés közvetett életveszélyes állapotot eredményezett.



A Győri Ítélőtábla tegnap jórészt a dr. Majoros Gábor által képviselt vádnak adott igazat, amely szerint kevés volt a korábbi büntetés, a fő támadónál a 4 évről 5 évre emelte, társánál a 2 év 3 hónapot 3 év 3 hónapra súlyosította. A gáncsolónál, aki védőjével azzal próbálta magát felmentetni, hogy ő csupán odatette a lábát, míg az irányt változtató sértett beleszaladt, a felfüggesztett szabadságvesztés megmaradt másodfokon is. A próbaidő mértékét viszont 3-ról 4 évre emelte dr. Kovács Tamás tanácsa.



A bíró azt mondta: lehetőséget kap, amivel élni kell tudni. „De ne élje bele magát abba, hogy ártatlanul sodródott ebbe a helyzetbe" – jelentette ki a tanácsvezető, hangsúlyozva: a gáncsolásnál is fontosabb volt a pszichikai bűnsegédlet, amit társainak nyújtott.



A két másik vádlott védője enyhítésért fellebbezett, s hangsúlyozták, a vádlottak bocsánatot kértek és a sértett ezt elfogadta a tárgyaláson. A bíróság azt leszögezte, hogy a sérülések nem is tükrözik vissza igazán ennek a támadásnak a kegyetlenségét, s az érintettek a mai napig sem találtak magyarázatot a tettre. „Az, hogy nem emberölés miatt ülünk itt, nem a vádlottakon múlt" – mondta dr. Kovács Tamás. A támadás egy sűrű forgalmú, jól megvilágított helyen történt, gyorsan észrevették a sértettet és jött a mentő.



Az ítélőtáblán már csak az első- és a harmadrendű vádlott volt jelen, az áldozat sem jött el.