Nyolcan élnek egy házban - Tüzelőre költi az enesei család a jóakarat forintjait

Nehéz a család anyagi helyzete. Balról jobbra Kiss Istvánné, Bessenyei Jázmin Piroska és Bódis Bianka látható.

Ha támogatást adna

Egy évvel ezelőtt tüdőrákban meghalt a férje, neki pedig nyár óta nincs munkája.Emiatt nagyon nehéz az anyagi helyzetük. Havi bevétele 70 ezer forint, amiből 40 ezer a rezsire megy. Az érkező tél miatt sürgősen tüzelőre lenne szükségük, így a Jóakarat hídján keresztül olvasóink adományai segítenek abban, hogy a hidegekben ne kelljen fagyoskodniuk.