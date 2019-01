Nyitott kapuk számtalan újdonsággal a győri egyetemen

A Széchenyi-egyetem szerdán Nyitott kapuk rendezvényén akkora volt az érdeklődés, hogy moccanni sem lehetett a tömegben: délelőtt tíz órára beállt a Széchenyi-egyetem aulája. Pedig idén már nem csak az aulában és annak karzatán, de a laborépületben is várták az egyetem nyújtotta lehetőségek után érdeklődő felvételizőket, tanáraikat és szüleiket a győri campuson, összesen 32 standon.



Az első látogatók már a nyitás előtt fél órával az ajtók előtt álltak bebocsátásra várva; bizony, az ország távoli tájairól – mint Pécsvagy a Tiszántúl – is érkeztek tanulók, sokan szüleikkel. Az aulában a kilenc egyetemi kar, a duális képzés, az Audi Hungaria Zrt. standja kapott helyett, illetve ugyanott álltak a pályázatokkal, diákhitellel kapcsolatos információkkal a látogatók rendelkezésére; a karzaton az iskolaszövetkezetek standjainál állókra záporoztak a kérdések. A laborépületben többek között az Egyetemi Könyvtár, a hallgatói szervezetek, az Idegen Nyelvi Oktatási Központ, az egyetemi kollégiumok, a Mobilis, a Szent László Katolikus Szakkollégium, a Győri Hittudományi Főiskola, a Testnevelési és Sportközpont, az Universitas Nonprofit Kft. mutatkozott be.



– A hagyományos programok, mint Kovács Zsolt főigazgató felvételi tajékoztatója, vagy a könyvtárlátogatás mellett az előző évhez hasonlóan a gyorsan regisztráló szerencsés félszáz diák részt vehetett az Audi gyárának látogatásán, kétszázan pedig egyetemi körsétát tehettek, újdonságként a kollégiumi szobákba is betekintve – adott felvilágosítást Májer Petra, az egyetemi szolgáltató központ vezetője. De nagyon népszerűek voltak a laborlátogatások vagy éppen a szakok tájékoztató előadásai is.



Jászi Éva, az Apáczai-kar gyógypedagógia tanszékének vezetője arról beszélt, hogy a szülők leginkább az egyéb juttatásokról kérdeztek, a kollégiumi lehetőségekről, a támogatásokról, míg a leendő hallgatók az után érdeklődtek, hogy a diploma megszerzése után mik az esélyek egy jó munkahely megszerzésére. Elmondta, hogy az Apáczai karon belül a a gyógypedagógus szak a legnagyobb 600 hallgatóval, megelőzve a tanárképzést. Idén 240 éves a győri tanárképzés; mint a tanszékvezető fogalmazott, változatlanul van érdeklődés a tanári pálya iránt.



– Öt-hat éve volt a mélypont, azóta évről-évre egyre többen érdeklődnek a műszaki pályák után – felelte lapunk érdeklődésére Kegyes-Brassai Orsolya, az egyetem szerkezetépítési és geotechnikai tanszékének vezetője. Az oktató hozzátette: a Széchenyi-egyetem végzősei átlagosan bruttó 300 ezer forintos kezdőfizetéssel vágnak neki a nagybetűs életnek. Természetesen az egyes képzések között nagy az eltérés, vannak jól és kevésbé jól fizetett pályák, de a szerdai Nyitott kapuk rendezvényén tapasztalt nagy érdeklődés is azt mutatja: sokközépiskolás gondolja úgy, hogy a felvételinél megéri a Széchenyit választani.