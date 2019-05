Nyílt napot tartottak - Ilyen a győri Petz-kórház sürgősségi osztályának működése

Fotó: Bertleff András

Triázstáblázat

T1: kritikus állapot, azonnali ellátás. T2: életveszélyes, 15 percen belül az ellátás megkezdése. T3: sürgős, 30 percen belül. T4: sürgető, 60 percen belül. T5: halasztható, 120 percen belül.

Nyílt mondatok ezek, mint ahogy az a kettő is, amit a legkevésbé szeretnek hallani a sürgősségin, mégis rendre elhangzik: „Nem ezért fizetem a tb-t!" Illetve: „Nem érek rá hétköznap orvoshoz menni."Ahogy korábban megírtuk, a sürgősségi betegellátás világnapján (tegnap) öt magyar kórház sürgősségi osztálya vállalta, hogy a sajtónak és a civileknek is megmutatja, milyen az SBO valódi működése. A győri Petz- kórház az egyik. Amit láttunk, a valóság, de ezúttal azok is bepillantást nyertek, akik szerencsére se nem betegek, se nem hozzátartozók.Nem a(z egészséges) látogatók száma a kezdeményezés sikerének mérőfoka, hanem a cikk elején említett mondatok. Mert a sürgősségi (SBO) ellátás Magyarországon még mindig gyerekcipőben jár, s így számos gyermekbetegségen nem esett át.Sokszor lassabb a betegforgalom, feszültebb a légkör, kevesebb a kimondott szó, mint kellene. S ezért mindkét oldal felelős. A világnap jó alkalom, hogy a győri Petz-kórház SBO-jának osztályvezető főorvosa, dr. Geiszlinger Beatrix és osztályvezető ápolója, Schlett Péter arról beszéljen, amiről a hétköznapi ellátás során nem nagyon van idő. Ilyen az empátia, amely mindenhol kellene hogy működjön, de sokszor akadozik.A közelmúltban történt, mondja főorvos, aki aznap ügyeletben volt, hogy lumbágóval jött be valaki. Évek óta szenved emiatt, most is fájt neki. Meglátta azonban a bejárathoz érkező mentőket, ezért átsétált ő is a kórház másik szárnyához, ott hívott mentőt magának, majd behozatta magát.„Amikor azt mondtam, hogy ennek ellenére két-két és fél órát bizonyosan várnia kell, az illető sértetten hazament." Van ilyen, s ennek kapcsán beszél az orvos a betegek közötti empátiáról. De olyan is, amikor az orvos/ápoló és a páciens között kellene ugyanennek működnie – vetjük közbe.„Valóban, s törekszünk is erre. A beteg azt fogadja el, hogy akik a triázspult mögött állnak, ugyanolyanok, mint ők: a normálisan viselkedő beteg normális ellátót is kap." Nem dugja azonban senki a fejét a homokba, a fáradtság, a túlóra hatással van a hangnemre.A főorvos harminc-negyven százalékos munkaerőhiányról beszél, az osztályvezető ápoló számszerűsíti: tizenöt betöltetlen állás van jelenleg, tizenöt ember munkáját azok végzik, akikkel talán önök is találkoztak. Azért a feltételes mód, mert ezen az osztályon valóban nagy a fluktuáció: hat-hét év – ennyiben határozták meg azt az idő, amit az emberi tűréshatár bír. A tíz a maximum.Összesen 45–50 főállású és további 30–35 részmunkaidős ápoló, szakápoló, segédápoló dolgozik itt. Egy idő után sokan elmennek tehát; orvosok, ápolók egyaránt. Akik jönnek, nemegyszer legfeljebb a sorozatokban láttak „valódi" sürgősségi osztályt és vészhelyzetet. Mást kapnak a valóságban.Egy hónap a betanulási idő, aki tudja csinálni, hamar a mély vízben találja magát. Több a fiatal orvos, rezidens – a négy szakorvos felelőssége is az, hogy a betegellátás biztonságos legyen. Szakorvos minden beteget lát az elbocsátás előtt.A Petzben áprilisban volt hat éve, hogy a sürgősségi osztály megépült és megnyílt. Mindkét szakember állítja, az ellátás jobb lett, s bár két kezükön meg tudják számolni, hány olyan kolléga van, aki a kezdetektől bírta/bírja ezt az életet, mégis tanultak a mindennapokból és hatnak a tapasztalatok.Nyilván vannak (betegek, hozzátartozók), akik ez idő alatt sérelmekkel távoztak az SBO-ról, a nyílt nap épp arra tesz kísérletet, hogy ezek okát megmutassa. Nem az érkezési sorrend dönt (lásd keretes írásunkat), a vizsgálatok eredményére várni kell, s igen: ilyenkor nagyon jól jönne az érthető magyarázat arra, mi történik a beteggel, „s ugye meggyógyul?".