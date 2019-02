Nyelőgéppé teszik a parkolójegy-automatákat Győrben

Fotó: Mészáros Mátyás

Fotó: Mészáros Mátyás

Az üzemeltető kéri



– A készpénzes autós ellenőrizze, hogy az érmebedobó nyílásban nincs-e idegen anyag. Ha a nyílás szabad, először a legkisebb címletű érmével kezdje a fizetést és figyelje a kijelzőn a megfizetett összeg változását.

– A rongálók motivációját is jelentősen csökkentheti, ha a beszorult érmék között a kisebb címletek fognak dominálni.

– Ha a nyílást eltömték vagy a bedobott érmére a készülék kijelzője nem reagál, azonnal szakítsák meg a díjfizetést és hívják a készüléken feltüntetett hibabejelentő számot.

Pár hét termése ez: egy parkolóautomata a Baross híd lábánál „utasította vissza" a pénzt, vissza sem adta. Az iparkamaránál befogadta, de jegyet nem adott cserébe. A Kálvária utcában – ketten is jelezték – egy másik automata megtartotta a visszajárót. Megkérdeztük: a problémák sűrűbbé váltak?A Győr-Szol zrt.-nél elmondták: a városban 126 parkolójegy-kiadó automatát üzemeltetnek, s míg az első berendezések telepítésére több mint húsz évvel ezelőtt került sor, nagyobb számban 2012-ben bővítették az állományt. A hálózatba bevont területeken mindenhol új jegykiadó működik. „Az üzemeltető tapasztalatai szerint a parkolójegy-kiadók meghibásodásának elsődleges forrása nem azok kora, elhasználódása, sokkal inkább a szándékos rongálás."Azt mondják: a jelenség 2014 óta erőteljesebb, a szolgáltató több feljelentést tett, voltak tettenérések is, de úgy tudják, hogy még egyik ügy sem jutott bírósági szakaszba. Sokaknak megélhetési forrást jelent eltömni az érmenyílást, s kikapargatni a pénzt, egyre több készüléket tesznek üzemképtelenné, néha naponta többször is. A hibaelhárítást pedig csak a külön ezzel foglalkozó szakemberek végzik mindennap két műszakban.Tavaly nem kevesebb mint 8978 bejelentés érkezett a nyílás eltömése, szándékos megrongálása miatt, s a felszíni parkolóhálózatban átlagosan napi 20 jegykiadónál kellett az üzemzavart elhárítani. „Ez is mutatja, hogy a meghibásodások nagyobb része rongálás miatt következik be" – húzta alá a szolgáltató.Hozzátették: lehet más baj is, lemerülhet az akkumulátor, nedves-párás időben a papírjegyek letapadnak, hibádzik az érmeolvasás. „A Győr-Szol zrt. a karbantartói létszám emelésével, valamint a bankkártyás fizetésre is alkalmas automaták üzembe állításával próbálja a problémát kezelni. Eddig a szolgáltató öt ilyen készüléket helyezett üzembe a legforgalmasabb parkolóknál, idén további bankkártyás fizetésre is alkalmas automaták beszerzését tervezik" – tájékoztatnak. A valódi megoldás – mondják – az lesz, ha minden készülék „készpénzmentessé" válik, de a bankkártya mellett a mobiltelefonos fizetésre is van már lehetőség Győrben – szögezték le.