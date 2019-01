Folyamatosan telt ház van - sőt, azt meg is haladja a létszám - a győri téli krízisszállón és az átmeneti szállón. A korábbi évekhez képest kevesebben vannak odakint, de 80-90 ember most is a jeges sátorba, a hideg lép- csőházba, a vaksötét bódéba, a kibelezett bungalóba megy haza.