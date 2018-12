Nincstelenül él egy 72 éves férfi Győrben, lesz téli tüzelője olvasóink segítségével

Baráti alapon bérel egy kis hétvégi házat Kovács Zoltán János. Azt kérte: csak tűzifát adjunk, mert semmije nincs a télre, és nem is lesz. A Jóakarat úgy döntött, pénzt ad, ami tüzelővé válik, az önök jóvoltából meleget ad, s még arra is telik belőle, hogy bútort vegyen üres vityillójába a nincstelenül élő özvegyember.



Kovács Zoltán János Külterületen jártunk, Győrhöz tartozik, de a Google-térkép nem jelzi a 72 éves férfi utcáját. A ház egy szobából áll, csak villany van, a vizet marmonkannából hozzák a Bálint Mihály utcából, csatorna sincs, szükségét a szomszéd kinti vécéjén végzi a nyomorban élő férfi. Kovács Zoltán János tavaly elvesztette feleségét, vele egy utcával a mostani lakhelye mellett lakott. Most még reménytelenebb lett a helyzete, alkalmi munkákat keres.



– Az én koromban és állapotomban már nagyon nehéz dolgozni, korábban fizikai munkát vállalhattam, de a betegségeim miatt az sem megy. Ha lenne valahol portai, éjjeli- őri állás, bármi, amit képes volnék végezni, mert ez nem élet. Huszonnyolcezer-ötszázat kapok segélyként és tizennégy- ezret a feleségem halála óta.

Most minden pénzemet felemésztette, hogy ezt az idén baráti alapon megkapott házat megpróbáljam lakhatóvá tenni. Ablakokra volt szükség, festésre, de bútorom még most sincs. Ez a pénz nagy segítséget nyújt ahhoz, hogy vehessek valami szekrényt és ami fő, hogy a telet kihúzzam tüzelővel – mondta Kovács Zoltán János.

