Nincs elég szakember az építőiparban, csúsznak a munkák Győrben

A győri Zechmeister utca járdáján tavaly ősz helyett csak egy hete kezdtek dolgozni a kivitelezők. Fotó: Mészáros Mátyás

A győri Zechmeister utcaihoz hasonló probléma lépett fel a Török Ignác utcában is, ahol az eredeti tervek szerint ősz elejére készült volna el a csatornacsere, illetve az út- és járdafelújítás. „Egy ilyen beruházáshoz stabilan hét-nyolc munkás, valamint egy-egy munkagép és teherautó jelenléte szükséges. Az ott lakók láthatták, hogy a vállalkozó általában ennél kisebb létszámot tudott csak biztosítani" – mondta Máthé-Tóth Péter, a városi útkezelő szervezet szóvivője. Így csupán az év végére készült el a kivitelezés, amelynek utolsó simításait a héten végzik el.Szintén ebbe a körbe a sorolható a Pusztaszeri utca anomáliája. A szakember ennek kapcsán arról számolt be, hogy a nagyjából tavaly ilyenkor tartott egyeztetésen még azt a célt tűzték ki, hogy a Pannon-Víz ősz elejére kicserélteti a rossz állapotú szennyvízcsatorna-szakaszokat, amely azonban végül december elejére történt meg. A tél beköszöntével az útépítők viszont már nem tudtak felvonulni, így a fejlesztés átcsúszott 2019 tavaszára. A burkolatot így átmenetileg csak murvával tudták helyreállítani, ami nyilván közel sem azt a komfortérzetet nyújtja, mint az aszfalt, különösen csapadékos időjárás idején.A szóvivő szerint az építőiparban is egyre jellemzőbb munkaerőhiány hatásai két éve érezhetők igazán, de tavaly sokkal markánsabbakká váltak. „Nemcsak arról van szó, hogy hiányoznak az építőcégeknél az egyszerű kétkezi munkások. Nagyobb nehézséget jelent, hogy bizonyos, speciális képesítést és rutint igénylő gépekre – mint amilyen egy úthenger vagy egy aszfaltozógép-lánc – nincs elegendő ember – jegyezte meg Máthé-Tóth Péter. – Csökkent a fizikai dolgozókat irányító művezetők, építésvezetők száma is, ami kihat a hatékonyságra. Szintén kevesebb lett a tervező, akik a folyamatos megrendelések miatt ráadásul túlterheltek, emiatt lelassult a tervezési folyamat. Speciális szaktudást igénylő, például kábeltévé-, telefonhálózatokat vagy jelzőlámpaprogramokat tervező szakemberből egy-egy akad a piacon, ami nagyban korlátozza a tervezések végrehajtását."Korántsem speciálisan győri problémáról beszélhetünk, az építőipari munkaerőhiány nem válogat a települések között. Sebestyén Vince bakonyszentlászlói polgármester lapunknak kifejtette, hogy a polgármesteri hivatal tető- és nyílászárócseréjére, hőszigetelésére a Belügyminisztériumtól nyertek el támogatást. A munkát tavasszal szerették volna elkezdeni, de csak júliusban sikerült, s utána is folyamatos volt a csúszás. A rekonstrukciót teljesen csak a jó idő beköszöntével tudják befejezni.Ilyen történeteket említett kérdésünkre az Abdát irányító Szabó Zsolt is. A Győrrel szomszédos faluban tavaly két beruházással – a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésével és a Hunyadi utca rekonstrukciójával – is éppen hogy tudtak végezni a pályázati támogatási szerződésben szereplő határidőre. Az elöljáró megjegyezte: a Dózsa utcában egy parkoló építését, illetve a Dózsa és a Honvéd utcát összekötő köz felújítását éppen a munkaerőhiány miatt halasztották tavalyról idénre. Szerinte a megoldást az jelentheti, ha a korábbinál jóval korábban kezdik el a projektek előkészítését, de még ez sem nyújt védelmet az olyan esetekre, amikor egy több alvállalkozóval dolgozó kivitelezőt egyik napról a másikra faképnél hagyja az egyik brigád.