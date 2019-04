Nézze meg, hogyan játszik hangszerén a tehetséges, győri fagottos fiatal! - Videó

Tanárával, Somfainé Kovács Eszterrel. Fotók: Cseh Róbert

"A legelején a hegedű érdekelt, de amikor megmutatták a fagottot, rögtön tudtam, mit akarok."

"Igazán emlékezetes marad ez a szereplés, hiszen előtte egy hónappal műtöttek keresztszalag-szakadással, így nem tudtam állva (a megszokott módon) zenélni, hanem ülve kellett játszanom. Egy kicsit a levegővétel is nehezebb volt."

Zongorakíséret: Siska Ádám (a billentyűs tanszak tanára, a zeneiskola volt növendéke)



A decemberi döntőn két másik Liszt Ferenc Zeneiskolás fagottos is szépen szerepelt: Csuppely Jana Jázmin második helyezést ért el; Horváth Réka Sára szintén döntős volt.



Szakács Erika igazgató egy olyan szereplést is felidézett, ami igazán motiváló erővel hat a növendékekre.



Blazovicsné Varga Marianna, a Győri Tankerületi Központ igazgatójának kezdeményezésére minden évben szerveznek egy közös fellépést a szép helyezéseket elért tanulókkal és a Győri Filharmonikus Zenekarral. Bori is részt vett már egy ilyen koncerten.

Tanár és diák - mindketten éppen 10 éve érkeztek a Liszt Ferenc Zeneiskolába. Somfainé Kovács Eszter úgy látja, a zene nagyon sokoldalú segítséget nyújt a gyerekeknek: "nagyon szép végigkövetni, ahogy a zene által fejlődik a személyiségük". Szücs Borbálát Somfainé Kovács Eszter tanítja, aki éppen 10 éve dolgozik a zeneiskolában. "Ekkor kezdett Bori is, 10 éve tanítom, az első évben szolfézzsal, a másodikban furulyázással foglalkoztunk, majd utána következett a fagott. Szinte már az elején elkezdett versenyezni, nagyon büszke vagyok rá. Összesen négyszer jutott be az országos verseny döntőjébe, és utóbbi két alkalommal első helyezett lett."

Szücs Borbála nyáron lesz 18 éves. Bár a pályaválasztásig még van egy kis ideje, már magabiztosan tudja milyen úton szeretne továbbhaladni: zenét fog tanulni, hiszen főállásban is ezzel szeretne foglalkozni a jövőben. "Nagy álmom, hogy filmzenét játsszak".A Liszt Ferenc Zeneiskola növendéke arról mesélt, hogy a zene már gyermekkora óta szerves része az életének. Bár szülei nem foglalkozásszerűen, de gyakran zenélnek templomban, így többek között ők állítottak példát elé.Érdekesség, hogy országos fagottversenyt háromévente rendeznek (éppen ezért is nagy szó a szép helyezés).Legutóbb 2018. decemberében volt az országos döntő Sopronban - ekkor, és a két évvel azelőtti továbbképzősök országos megmérettetésén is első helyezést ért el a fiatal, aporos diák.