A hazai ingatlanpiac tovább erősödve mintegy 160 ezer adásvétellel zárta a tavalyi évet. Budapestet leszámítva kétszázalékos volt a növekedés. Mivel a téglalakások nagyon megdrágultak, egyre többen keresik a panelokat, így azok ára is várhatóan tovább emelkedik. A legdrágább vidéki város továbbra is Sopron.



Tovább élénkül idén is az ingatlanpiac a szakértők szerint.