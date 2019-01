Nagyon rossz állapotban van a medvei híd - négysávos lesz, de lezárni nem lehet

A szlovák szakemberek szerint nagyon rossz állapotban van a medvei híd. Az biztosnak tűnik, hogy pár év múlva itt négy sávon kelhetünk át. A kérdés az: miképp?

A Magyar Közút Zrt. forgalomszámlálási adatai szerint naponta átlagosan 5321 jármű használja a medvei hidat, amelyből mintegy négyezer személyautó és kisteherautó, ezer pedig teherautó. A hetvenéves műtárgyba azonban beleharapott már az idő vasfoga, 2016-ban több hétre le kellett zárni, hogy valamelyest javítsanaka szlovákiai közútkezelősök az állapotán.Kiderült, hogy a korábbi felújítások során rossz minőségű volt a beton, hiányzott vagy hiányos volt a szigetelés, ami miatt a víz és a jég komoly károkat okozott.Az új hidat óránként 90 kilométeres maximális sebességre tervezik.2017 tavaszán a miniszterelnök bejelentette, a Modern Városok Programban négy sávra bővítik a Győr és Dunaszerdahely közötti aszfaltcsíkot. A kétszer két sáv a határhídra is értendő, ehhez viszont Szlovákiával is meg kell még állapodnunk a nemzetközi egyezmények értelmében. „Egy dologhoz ragaszkodik a magyar fél, hogy a fejlesztés, bővítés ideje alatt itt, a Duna felett a közúti kapcsolat nem szűnhet meg" – mondta Németh Zoltán, a területfejlesztési ügyekkel is foglalkozó megyei önkormányzat elnöke.A megoldásra több alternatíva merült fel: az első szerint a régi mellé egy másik kétsávos híd épül. Az ugyanis biztos, hogy a mostani medvei műtárgyat nem lehet négysávosra bővíteni, a statikája, szerkezete erre alkalmatlan.Az is felmerülhet, hogy új nyomvonalon épül egy új, kétszer kétsávos „gyorsforgalmi" híd és a régi műtárgyat – valamilyen szinten – felújítják a kerékpárosoknak és a lassú járműveknek. Ezzel kapcsolatban viszont gondot jelenthet, hogy másik nyomvonalon a csallóközi közúti csatlakozást is figyelembe kellene venni, nem beszélve arról, hogy a terület nagy része Natura 2000-es védett tájegység. A harmadik verzió szerint a mostani mellé épülne egy négysávos új híd, a régit pedig elbontanák. Ebben az esetben a kerékpáros-átvezetés az új műtárgyon épülhetne ki. „A szakemberek vizsgálják a lehetőségeket, a készülő tanulmánytervben választ adhatnak majd a kérdésekre" – jelezte az elnök. Ha ezután eldől, Magyarország melyik megoldást támogatja, utána kezdődhetnek egyeztetések Szlovákiával. Úgy tűnik egyébként, hogy az új hidat óránként 90 kilométeres maximális sebességre tervezik.A Szlovák Közútkezelő Vállalat az állapotuk szerint hét kategóriába sorolja a szlovák hidakat. Az utolsó három a „rossz", a „nagyon rossz" és a „katasztrofális". Északi szomszédunknál a kis patakokon átívelőktől a legnagyobb hidakig összesen 8066-ot tartanak számon, ezek több mint 12 százaléka tartozik e három kategória valamelyikébe. Az értékelés szerint a medvei híd a „nagyon rossz" minősítést kapta.