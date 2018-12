Nagyon kevés jut megélhetésre a gyomorműtéten átesett asszony és élettársa bakonyszentlászlói otthonában

Vadász Éva Mária

Ha támogatást adna vagy kérne



A Lapcom Média Alapítvány várja a jóakarat forintjait. Adományaikat korábban a Kisalföldbe fűzött, ügyfélszolgálatainkon is beszerezhető sárga csekken fizethetik be, vagy átutalással a 12096705-01312657-

00100008-as számlaszámra is eljuttathatják hozzánk. Az alapítvány segítségét kérők vagy rászorulókat ajánló olvasóink levelét a Kisalföld-szerkesztőség, 9021 Győr, Újlak utca 4/A postacímre vagy az alapitvany@kisalfold.hu e-mail-címre várjuk.

Sáros földút vezet Bakonyszentlászlótól nagyjából egy kilométerre azokhoz a Vörösmarty utcai házakhoz, amelyek egyikében Nagy Ferenc és Vadász Éva Mária él. A rozoga épületben egy lyukas tetejű sparhelt adta a meleget ottjártunkkor. Az ingatlan ráadásul nem is az övék, csak albérletben laknak ott lassan négy éve.Jövedelmük csekély. A Hajdúságból erre a vidékre került, korábban gyomorműtéten átesett asszony nem dolgozik – Pápán kapott volna állást, de oda nincs buszjárat, amivel ingázhatna –, míg egykor győri élettársa alkalmi munkákból él.„Általában 80 ezer forint jön össze egy hónapban, amiből az albérlet és a rezsi 25–30 ezret elvisz. A maradékból kell kijönnünk" – panaszolta Vadász Éva Mária. A Jóakarat hídján olvasóink adományainak hála nyújtottunk át 150 ezer forintot, amiből rendezik szerencsére nem túl nagy áram- és víztartozásukat, a többi pedig a mindennapjaikat könnyíti meg.