Nagy sikert aratott a Győri Lovas Színház Premier című bemutatója - fotók

A zenés, táncos, 40 lóval, lovas énekesekkel előadott színdarab Tóth Szilárd, a győri Rodeós Lovasiskola forgatókönyve alapján készült.



A tavalyi sikeren felbuzdulva tovább folytatta a történetet, ezúttel is Derzsi György rendezővel, aki maga is lovas színészként és zeneszerzőként dolgozik.



Megvalósítottak egy csodálatos előadást, melyben egy apa a fiával beszélget. Az apa lovakhoz kapcsolódó történeteket elevnít fel, melyek a darabban látványos előadásként folytatódnak.



Csikósok,huszárok, tündérek, óriások, trükklovasok, a vadnyugatról indiánok, cowbolyok, banditák jelennek meg a történetben.



Feltűnik Kincsem, a csodakanca, de láthattuk Zorrót is csodálatos lován, Koppány vezért, akit a magyar had követ. De bármely történetben járunk, ló és lovas kapcsolata, egymásba vetett bizalmuk szemmel látható. Lágy dallamok csendülntk fel, szárnyas ló, tündérek szépsége után démoni zenével, látványos tüzes jelenetekkel, kaszkadőrmutatványokkal érkezik a démoni sereg, izgalomban tartva a nézőközönséget.



A jó végül legyőzte a rosszat, és a nézők fantasztikus élménnyel gazdagodva tértek haza

- írta a fotók mellé olvasónk, Beledi Márta.