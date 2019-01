Mutatunk egy lakópark melletti utcát Győrben, ahol "elfeledkeztek" a járdáról és a vízelvezetésről - fotók

Járda nélkül az Új Élet úton.

A kocsi-beálló egyre jobban töredezik.

"Győr-Ménfőcsanakon az Új Élet utcában, a Levendula lakóparkban élőknek három dolog miatt van hiányérzetük. Egyrészt a társasházakat övező kerítés mellett nincs vízelvezető árok a közúttal párhuzamosan. Így a kerítés állapota évről évre romlik, a téglák potyognak róla.A víz fokozatosan rombolja a kocsibejárót is, az aszfalt töredezett, miközben a kaputartó alsó vaseleme az autók alvázát sérti. A kocsi-beálló javítása fél millió forintjába kerülhet a lakóközösségnek" – közölte Pingiczer Szabolcs.A közös képviselő így folytatta: "a legjelentősebb probléma mégis az, hogy a kerítés mellett járda sem épült. A kismamák jobb híján, rögtön az útra tolják a babakocsikat. A közlekedés mindenki számára távol áll a biztonságostól". A helyszínen láttuk, hogy esős időben járda és árok nélkül egyre terebélyesebb víztócsa gyűl a lakópark kerítése mellett."Ha a szemközti sávban kocsi jön és busszal találkozik, akkor a buszsofőrnek nincs más választása: egy méterre közelíti meg a lakópark főkapuját. Úgy, hogy ráhajt a kocsibejáróra. A lakók nem véletlenül közelítik mindig óvatosan a kaput" – magyarázta Pingiczer Szabolcs. "A lakópark kivitelezőjének jelezték a helyzetet?" – vetettük fel. "Igen. A vállalkozó elmondása szerint azt valósították meg, amire építési engedélyt kaptak" – hangzott a válasz."Az Új Élet utcai Levendula lakópark közös képviselőjével többször leveleztünk az elmúlt két és fél évben az ügyben. Jogosnak vélem a lakossági igényt járdára, vízelvezetésre, de a lakópark telkét, annak kerítését teljesen az Új Élet utca széléhez építették. A telekhatár és az út széle között alig egy méter távolság van" – kezdte Máthé-Tóth Péter."Így sem járdának, sem vízelvezetésnek nincsen helye. Fontos érzékeltetni, hogy az Új Élet utca paraméterei a társasház építés előtti időszakához képest nem változtak meg. Az utca magassági és keresztmetszeti adottságait sem a társasház tervezés, sem a kivitelezés időszakában nem vették figyelembe.A lakópark engedélyezési eljárásába nem vontak be minket. Így szakmai állásfoglalást vagy konzultációt sem tudtunk folytatni a beruházóval a járda és vízelvezetés szükséges kialakításáról. Nincs lehetőségünk a műszaki probléma megoldására" – tette hozzá a Győri Útkezelő Szervezet tájékoztatásért felelős mérnöke.Ebben a helyzetben érthetően minden "szalmaszálnak" örülnek a lakók. Az esővíz-csatorna építését a 83-as főúttól a Halász Ödön utca sarkáig a közelmúltban elvégezték. Az önkormányzati beruházást idén folytathatják az Új Élet utcai sarokig, a két lakóutca között körülbelül 200 méter a távolság."Ha az említett fejlesztés megvalósulna, akkor legalább a kocsibejárót jóval kisebb költséggel rendbe lehetne tenni" – zárta szavait Pingiczer Szabolcs. A ménfőcsanaki lakópark esete is mutatja: otthonvásárlás előtt érdemes alaposan átnézni az építési engedélyeket, terveket. Akár úgy, hogy építész szakvéleményét kérjük.