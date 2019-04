Mutatjuk, milyen darabokkal készül a Győri Nemzeti Színház a következő évadban

Költözés jövőre



A következő évadban ünnepli fennállásának negyvenedik évfordulóját a Győri Balett - hangzott el a műsort ismertető sajtótájékoztatón csütörtök délután Győrben. Forgács Péter, a Győri Nemzeti Színház igazgatója elmondta, hogy a darabok mindegyike egy-egy meghatározó korszakba vezet vissza. Az előadásokat a következő évadban még a Győri Nemzeti Színház épületében mutatják be, a Modern városok program keretében megújuló épületből a 2020-2021-es évadban költöznek ideiglenesen az Olimpiai Sportparkba.



Bemutatók



Az első bemutató szeptemberben Tasnádi István Szibériai csárdás című zenés romantikus játéka lesz, amelyet Tasnádi Csaba rendez. Októberben Szabó Magda Régimódi történet című családtörténetét mutatják be Bagó Bertalan rendezésében. A főszerepet Kubik Anna Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő játssza. Decemberben Forgács Péter rendezésében Lévay Szilveszter és Michael Kunze Elisabeth című musicalét viszik színpadra, amelynek koreográfusa Kováts Gergely Csanád lesz. A darabban Erzsébet magyar királynét Bori Réka alakítja, aki idén végez a Színház és Filmművészeti Egyetemen. 2019 februárjában a Co-Operával közösen mutatják be Mozart Szöktetés a szerájból című operáját Juronics Tamás rendezésében, egy hónappal később pedig Carlo Goldoni Chioggiai csetepaté című vígjátékát Szűcs Gábor rendezésében. Az utolsó nagyszínházi premier áprilisban lesz, Peter Shaffer Amadeus című színjátéka, amelyet Méhes László rendez.



Jön A király beszéde



A Kisfaludy-teremben David Seidler A király beszéde című drámáját, valamint Agatha Christie Váratlan vendég című krimijét mutatják be. A Sulibérlet keretében három darabot visznek színpadra, Kszel Attila rendezésében a La Fontaine, avagy a csodák éjszakája című színművet, valamint a Róma réme című zenés színművet, majd Szilágyi Andor darabját,a Leánder és Lenszirom című mesét, amelyet Gábor Sylvie rendez. A nagyszínházi darabok közül műsoron marad a következő évadban A padlás, a Bob herceg, az István, a király, valamint a Primadonnák, a Kisfaludy-teremben pedig A Pál utcai fiúk, a Két úr szolgája és a Ludas Matyi jr. című darabok. Kiss János, a Győri Balett igazgatója elmondta, hogy 1979. november 2-án volt a Győri balett első előadása, amely a Nap szerettei címet viselte.



Negyven év negyven kép



A jubileum alkalmából a következő évadban szabadtéri fotókiállítást rendeznek Negyven év negyven kép címmel, a Magyar Művészeti Akadémia pedig egy emlékkötetet ad ki. November 2-án délután három órától a balett alapító tagjaival közönségtalálkozót tartanak, 19 órától pedig gálaestet rendeznek. A sajtótájékoztatón elhangzott: november 9-én mutatják be a Lev Tolsztoj műve alapján készült Anna Karenina című darabot, Velekei László koreografálásában. Az előadás a kortárs és a neoklasszikus stílust fogja ötvözi. Radnóti Ákos alpolgármester arról beszélt, hogy a színház épülete a felújítást követően méltó helyet biztosít majd a tánc- és színművészeknek, valamint a színházba járó közönségnek. Páternoszter Piroska polgármesteri biztos a színház felújításával kapcsolatban elmondta, hogy a régészeti ásatások már elkezdődtek, a kiviteli tervek júliusra elkészülnek. A közbeszerzést ezután írják ki. A színház felújítása a 2019-2020-as évad végével indul.