Mutatjuk, hogyan újult meg a Vasudvar Győrben - fotó

A rekonstrukció során a Vasudvarban a fenntartás megkönnyítése érdekében a zöldterületre automata öntözőrendszert telepítettek, így összesen mintegy 500 négyzetméter nagyságú füves rész öntözése vált megoldhatóvá, ezzel együtt gazdaságossá. Rendbe tettek és járdák és a térköves részek burkolatát is.



Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője és Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős alpolgármester a fejlesztés további részeiről elmondta: az átmenő gyalogos forgalmat is szolgáló belső udvar növényvilága is megújult. A kertészek elültettek 1 darab japán juharfát és 3 darab virágzó orgonát. A cserjeágyak pótlására összesen 120 darab kecskerágó került a földbe. A díszítőérték fokozása érdekében 360 darab évelő növényt is telepítettek, köztük árnyékliliomot, kis meténget és provanszi levendulát.



Győrben az utóbbi években rohamosan nő az automata öntözőrendszerek száma, hiszen ilyen található most már a Szent István úti sávelválasztóban, a várfal alatti játszótérnél, a Kuopio Parkban, a rakparti sétányoknál, a felújított körforgalmakban, a szökőkutak zöldterületén, az adyvárosi tó pihenőparkban és a várjátszótéren is.



A fejlesztések folyamatosak, a napokban is zajlik a Szent István út mellett futó járdaszakaszokon annak a 41 darab speciális virágládának a kihelyezése, amelyekben mini automata öntözőrendszer juttatja a szükséges vízmennyiséget a növények tövéhez.