Mutatjuk az idei év hajmeresztő közlekedési helyzeteit Győrből - hét videó

Tavaly nyáron is készítettünk összeállítást a legkeményebb manőverekről. A különbség az, hogy ameddig 2018-ban több mint fél évnek kellett telnie tíz durva, addig most januárban összejött hét felvétel a Győrben közlekedünk. Három képsoron több mint balesetveszélyes helyzetet látunk. Az egyikben helyközi járatos busz is érintett volt.A VW Up sofőrjének minden másodperc számított az Ifjúság körúton. Saját járművét sem kímélte induláskor, a fagyott jégbuckáknak nekinyomta a kocsit. Ez persze egyéni "szociális probléma". A fő gond, hogy fittyet hányt a mögötte körülbelül 15 méterre lévő autóstársra.Utóbbi frappáns címet a Győrben közlekedünk szerkesztői adták. A '90-es években a bazársorról elhíresült településen feltehetőleg egyik bolttól a másikig haladt szemben a forgalommal a leállósávban az autós. "Hab a tortán", hogy amikor parkolt, az előtte álló kocsi szintén szemben állt a forgalommal.A rosszul választott és időzített balra kanyarodással a következő szabályokat szegte meg az autós: 1. tilos volt balra kanyarodni, 2. kötelező volt a haladási irány, 3. az index elmaradt. Ha összeadjuk a szabályszegéseket, szép kis képzeletbeli rendőrségi csekk jön össze.Ez a "lélektani" határ, innentől durvulnak a videók. A minden dicsőséget nélkülöző dobogóról épphogy lemaradó, sávot nem tartó sofőr könnyedén rongyolhatott volna a belső sávban haladó, fékezni kényszerülő autósba.Győr határában, az 1-es főúton a Nép utcánál nehéz balra kanyarodni. Mint hírül, ezt tavasztól megtiltja a Közút, amíg nem épül kanyarodósáv itt. Hasonlóan nehéz a régi főútról az 1-esre fordulni, főleg Abda irányába. Ezért szakadt a cérna az Audi sofőrjénél. A kialakult helyzet jó eséllyel őt is sokkolta, amikor egyszer csak szemben találta magát a busszal.Az autósok 40 százaléka tesz a jelzőlámpára Győrben és hajt át a piroson -múlt tavasszal. Tény, hogy sok autósnak nem jelent akadályt a piros lámpa, ám amit a teherautó sofőrje művelt a Fehérvári úton, negatív csúcsokat feszeget. Négy másodperc telt el a lámpa pirosra váltása után, a bevásárlóközpont felől érkezett egy terepjáró, a teherautó vezetője mégsem lassított.Értjük, hogy a Jókai útról nem lehet jobbra fordulni a Szent István úton és ezen több vezető nem képes túllépni. Mivel általában rengeteg gyalogos kel át az 1-es főút belvárosi szakaszán az egyik oldalról a másikra, a józan ész szerint rendben van a közlekedési rend itt. Utóbbiról "filozófiai vitákat" lehet nyitni, de olyan fordulást mutatni, mint a fordos - biztosan nem.