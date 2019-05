Mutatjuk a 2019-es matekérettségi megoldásait - videón, fotókon a feladatlapok

09:44 - Szaktanári vélemény a második rész kötelező és választható feladatairól:



Nagyon hosszú szöveges feladatokat kaptak a diákok a középszintű matekérettségi második részében – mondta az Eduline-nak nyilatkozó szaktanár, aki a feladatok témáit érdekesnek tartja. Nagyon hosszú szöveges feladatokat kaptak a diákok a középszintű matekérettségi második részében –, aki a feladatok témáit érdekesnek tartja.

9.14 - Hányan érettségiznek matekból?



Matematika vizsgatárgyból középszinten 1.222 helyszínen 69.233 vizsgázó (közülük 1.839 fő angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb vagy szlovák nyelven), emelt szinten 88 helyszínen 3.386 vizsgázó (közülük 63 fő angol, francia, német, spanyol vagy szlovák nyelven) tesz érettségi vizsgát - közölte az Oktatási Hivatal. (MTI)

8.45 - Mértani sorozat, módusz és medián, vektorok, százalékszámítás, geometria, gráfok, halmazok – többek között ilyen témájú feladatokat kaptak a diákok a középszintű matekérettségi első részében -



A matematikából középszinten vizsgázók két feladatsort kapnak: az első 10-12 feladatot tartalmaz, amely alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi.



Ebben a feladatlapban előfordulhat néhány igaz-hamis állítást tartalmazó vagy egyszerű feleletválasztós feladat is, de a feladatok többsége nyílt végű. Az első feladatlap megoldására 45 percet kapnak a diákok, ha letelik az idő, a felügyelő tanárok összeszedik a lapokat – emeli ki az Oktatási Hivatal tájékoztatója.



6.50 - Matematikaérettségi - Milyen témaköröket érint a középszintű?



A feladatsor összeállításakor az alábbi tartalmi arányok az irányadók:

- Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 20%

- Számelmélet, algebra 25%

- Függvények, az analízis elemei 15%

- Geometria, koordinátageometria, trigonometria 25%

- Valószínűségszámítás, statisztika 15% - olvasható az eduline összeállításában.



Korábban - Matematikából adnak számot tudásukról az érettségizők kedden. A matematika középszintű írásbeli vizsga 180 percig tart.



A diákok először az I. (45 perc), majd a II. feladatlapot (135 perc) oldják meg; a feladatlapokon belül a rendelkezésére álló időt tetszés szerint oszthatják meg az egyes feladatok között és a megoldások sorrendjét is meghatározhatják. A 10-12 feladatot tartalmazó I. lap az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét hivatott ellenőrizni.

A II. feladatlap két részre oszlik: az A jelű rész három feladatot tartalmaz, a feladatok egy vagy több kérdésből állnak. A B jelű rész három, egymással megegyező pontszámú feladatból áll, amelyből a vizsgázó választása szerint kettőt kell megoldani, és csak ez a kettő értékelhető. A matematika emelt szintű írásbeli vizsga 240 perces.



Az írásbeli két részből áll, és a diákok a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az I. és a II. rész, illetve az egyes feladatok között, és a megoldások sorrendjét is meghatározhatják. Az I. részfeladatsor négy feladatból áll, a feladatok több részkérdést is tartalmazhatnak. A II. részfeladatsor öt, egymással megegyező pontszámú feladatból áll. A vizsgázónak az öt feladatból négyet kell kiválasztania, megoldania, és csak ez a négy értékelhető. Vizsgázónként megengedett segédeszköz - közép- és emelt szinten is - a függvénytáblázat - egyidejűleg akár többféle is -, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő, amiről a diákok gondoskodnak. Ezeket az eszközöket a diákok a vizsga során egymás között nem cserélhetik.



Az érettségi dolgozatok javítása és értékelése központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik.

Egyre több Eduline-olvasó írja meg nekünk a véleményét a mai középszintű matekérettségiről. A kommentekből és az e-mailekből kiderül: az első részt könnyűnek tartották az érettségizők, viszont a második rész hosszabb feladataival meggyűlt a bajuk."Az első rész gyanúsan könnyű volt", "az első rész még annyira nem is volt nehéz", "az első része maxpontos lesz" - ilyen véleményeket küldtek az Eduline olvasói a középszintű matekérettségi első, tizenkét rövid feladatából álló részéről.A középszintű feladatsor második, hosszabb feladatokból álló részéről már egészen mást gondolna az érettségizők, egy Eduline-olvasó azt írta, rengeteg érettségi feladatsort megoldott gyakorlásképpen, de egy sem hasonlított ehhez, "sokan kibukva jöttek ki a teremből az évfolyamtársaim közül". Egy másik érettségiző szerint a feladatok túl nehezek voltak a középszinthez képest.Egyenlőtlenség, koordinátageometria, sík- és térgeometria, gráfok, valószínűségszámítás – ilyen témakörök is szerepelnek a középszintű matekérettségi második, hosszabb és összetettebb feladatokból álló részében.Az érettségizők – ahogy azt a korábbi években megszokhatták – több szöveges feladatot is kaptak, amelyek közül kettő igen aktuális témához kapcsolódik. Az első – több matematika témakört érintő – feladat a Föld vízkészletéről, egy másik elektromos autókról szól.Könnyűnek tartja a középszintű matekérettségi első részét az Eduline által megkérdezett szaktanár, mindössze két olyan feladatot talált, amelyben van egy-egy apró csavar.„Az első feladat például egy nagyon egyszerű egyenlet, ez baráti kezdés az érettségin" – mondta a szaktanár, hozzátéve: a feladatsor megoldására kapott idő elegendő lesz, mindössze két olyan feladat van, amelyen egy kicsit tovább kell gondolkodni.