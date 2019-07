Műanyagmentes július - és azután?

Több vendéglátóhelyen már papír szívószálat kínálnak, így is csökkenthető a műanyagszemét. Képünkön Kovács Lili, a Kávébajusz alkalmazottja, aki maga is kerüli az egyszer használatos műanyagokat. Fotó: Bertleff

Az egyszer használatos műanyagok száműzését egy egész hónapra – vagy életre – azért szorgalmazzák, mert évente világszinten mintegy 300 millió tonna műanyagot termelünk. Fele ráadásul egyszer használatos, azaz bár csak napokig, órákig vagy percekig használjuk, nem lebomló anyag révén több száz évig a Földön maradnak. Ma már – sajnos – szinte nem telik el úgy nap, hogy ne olvasnánk olyan tengeri élőlényekről, madarakról, amelyek pusztulását a gyomrukban felhalmozódott műanyag okozta.



A Műanyagmentes július akcióhoz csatlakozók ezért is mondanak nemet egy hónapig az egyszer használatos műanyagokra. Kíváncsiak voltunk a téma kapcsán olvasóink véleményeire. Felmérésünkben megkérdeztük, szerintük van-e értelme az ilyen zöldakcióknak.



A válaszolók kétharmada szerint igen (67 százalék), további ötödük is azt reméli, hogy talán (21 százalék). Csak mintegy nyolcaduk (12 százalék) gondolja úgy, hogy felesleges ezzel a gonddal így foglalkozni, mert nem hoz számottevő eredményt. A válaszolók kétharmada szerint igen (67 százalék), további ötödük is azt reméli, hogy talán (21 százalék). Csak mintegy nyolcaduk (12 százalék) gondolja úgy, hogy felesleges ezzel a gonddal így foglalkozni, mert nem hoz számottevő eredményt.

Ugyancsak bizakodásra ad okot, hogy tízből négyen (41 százalék) változtattak már néhány szokásukon azért, hogy tegyenek a műanyaghulladék csökkentéséért, további négyen (43 százalék) többön is. A kérdőívünket kitöltők hetede (14 százalék) nyilatkozta azt, hogy nem változtatott szokásain, szerintük ugyanis a hulladékkérdés megoldása nem rajtuk múlik, s még kevesebben (két százalék) vallották be, hogy azért nem tesznek semmit, mert nehéz lemondani a műanyaghasználatról, s nincs arra idejük, hogy ezzel foglalkozzanak. Ám ezekre az arányokra az is hatással lehetett, hogy valószínűleg főként olyanok vettek részt felmérésünkben, akiket érdekel a környezetvédelem.



Nyilvánvalóan nem is orvosolják teljesen ezt az égető világszintű problémát egyéni döntések, a vásárlók tudatossága önmagában nem elegendő. Olvasóink fele (52 százalék) szerint a legtöbbet a gyártóknak kellene tenniük a műanyaghulladék csökkentéséért, főként a termékcsomagolások kitalálásakor.



A válaszadók csaknem harmada (32 százalék) gondolja, hogy a megoldás kulcsa a döntéshozók kezében van, akik szabályozásokkal rászoríthatják a változtatásra a cégeket, s hatoduk (16 százalék) úgy véli, erre a vevők vehetik rá őket, mert fogyasztásukkal befolyásolják a piacot. Utóbbi tényezőt nem is szabad teljesen figyelmen kívül hagyni.

A lassan lebomló műanyagok környezetkárosítása miatt civilek által életre hívott kezdeményezésnek ma már sokmilliós nemzetközi követőtábora van.